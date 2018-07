Un texte de Olivier Roy Martin

De juin à septembre, la Maison de la Faune expose des animaux empaillés et des plantes à des fins éducatives. L'exposition s'organise autour du thème des saisons.

L'organisme à but non lucratif n'est pas encore parvenu à recruter un étudiant pour accueillir les visiteurs comme guide-interprète. Le président de la Corporation de la Maison de la Faune, Edey Harrisson, explique que l'étudiant embauché plus tôt cette année a quitté son poste.

L'étudiant a fait une période de probation. Après ça, il ne s'est pas senti capable de continuer, alors il a abandonné. Présentement, on est en période de recrutement .

Les visiteurs se butent donc à des portes closes depuis le début du mois de juillet.

En début de saison, c'est souvent des groupes étudiants. Des fois, c'est de trente à quarante élèves. Et en saison, c'est des familles et des touristes , rapporte Edey Harrison. Il y a certains groupes que j'ai dû reporter qui vont revenir un peu plus tard durant la saison .

Projet de modernisation toujours dans les cartons

La Maison de la Faune cherche depuis quelques années à moderniser l'exposition en ajoutant une galerie multimédia dans les locaux loués à la municipalité jusqu'en 2015. La municipalité louait une partie de l'édifice où elle avait établi un kiosque d'information touristique.

Edey Harrisson affirme que l'organisme n'a toujours pas amassé un montant d'environ 275 000 dollars pour mener le projet à terme.