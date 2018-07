Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

French Quart(i)er Franco

Chaque vendredi, profitez du marché agricole à La Cité francophone. Il y a également des concerts de musique et, cette semaine, il y aura la projection d'un film à la tombée de la nuit.

Dès 16 h, jusqu'au 31 août, profitez de produits de qualité de marchands locaux.

Et à partir de 19 h, la musique est au rendez-vous avec le groupe 100 Mile House. Les deux artistes sont les lauréats du Prix des artistes émergents du Festival de musique Folk d'Edmonton.

Le groupe 100 Mile House Photo : Jessica Fern Facette

100 Mile House s'est fait connaître notamment par son style unique de folk transatlantique. Leurs arrangements musicaux riches et leurs poésies remarquables les ont menés à travers les festivals au Canada.

Et restez à La Cité francophone pour profiter d'une projection cinématographique du film québécois : Babine.

Film Babine Photo : Youtube: Alliance Vivafilm

Le film fantastique écrit par Fred Pellerin et réalisé par Luc Picard en 2008 raconte l'histoire d'un jeune homme, Babine, qui naît lors d'une nuit de pleine lune à Saint-Élie-de-Caxton. Devenu l'idiot du village, mais pourtant naïf et sans malice, il est tenu responsable de tous les maux qui perturbent les habitants du village.

Après un incendie au cours duquel l'église aura été décimée et où le curé aura perdu vie, Babine sera accusé et condamné pour le crime. Innocent, il réussira à s'échapper et se retrouvera dans un cirque ambulant où il tombera amoureux.

Une soirée à ne pas manquer à La Cité francophone ce vendredi 20 avril, dès 16 h.

K-Days

Ce sera le coup d'envoi du festival des K-Days vendredi matin à 10 h avec le traditionnel défilé à Edmonton. Des milliers de personnes sont attendues au défilé sur l'avenue Jasper.

K-DAYS 2017 Photo : K-DAYS

Le K-Days est le plus gros festival d’Edmonton. Les festivités débutent le vendredi 20 juillet et se poursuivent pendant 10 jours sur le site Northlands dans le nord-est de la ville.

Les grandes têtes d'affiche cette année sont, entre autres, Billy Talent, Ice Cube, les Beach Boys et Village People.

Une des épreuves du rodéo Photo : K-DAYS

Il y aura bien sûr des activités pour toute la famille, dont les manèges, des rodéos et le concours « 48 h pour la création d'un film » avec un appareil cellulaire.

Il ne faut surtout pas oublier les feux d'artifice qui illumineront la capitale.

Feux d'artifice au K-Days, en 2017 Photo : K-DAYS/Dale MacMillan

Du plaisir assuré dès vendredi 20 juillet jusqu'au dimanche 29 juillet.

Interstellar Rodeo Festival

Un grand festival de musique se déroule également à Edmonton cette fin de semaine : le Interstellar Rodeo Festival.

Le festival présente plus de 25 artistes et groupes venus de partout dans le monde, offrant ainsi des styles bien différents et pour tous les goûts.

Feist artiste canadienne Photo : CBC

Cette année plusieurs grands noms de la scène musicale anglophone et francophone seront présents. Il y aura entre autres Feist, A Tribe Called Red et The Mavericks, Lisa Leblanc, La Dame Blanche et Faouzia.

Photo : Vanessa Heins

Le festival débute le vendredi 20 juillet dès 17 h jusqu'au dimanche 22 juillet à 22 h, à l'amphithéâtre du parc Hawrelak.

CALGARY

Soirée découverte : La région du Roussillon

L'Alliance française de Calgary présente une soirée interactive et amusante pour faire découvrir la Catalogne française. La soirée sera animée par leur stagiaire originaire de la région.

Apprenez-en plus sur cette région qui est relativement méconnue, mais où plusieurs grands artistes y ont vécu tels que Salvador Dali et Pablo Picasso!

Pablo Picasso (1881-1973), Femmes à la toilette, Cannes, 4 janvier 1956, huile sur toile. Photo : RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / Mathieu Rabeau

Et pourquoi pas ne pas en profiter pour déguster des produits provenant de cette région? Après la présentation, il y aura des dégustations de boissons et de mets traditionnels de la Catalogne.

La présentation aura lieu dans la bibliothèque de l'Allliance Française, à cSPACE, le jeudi 19 juillet à partir de 17 h 30. Il faut réserver pour vous assurer une place.

Fiestaval

Le Fiestaval est un festival d'art et de divertissement multiculturel, gratuit et familial, mettant en valeur la culture latino-américaine.

Festival Fiestaval 2017 Photo : Fiestaval

C'est à travers la danse, la musique et la gastronomie que le festival célèbre le multiculturalisme.

Venez célébrer la culture latine en profitant de l'ambiance et des spectacles animés et colorés d'artistes locaux et latins.

Fiestaval 2017 Photo : Fiestaval

Le festival se déroule au coeur du centre-ville de la métropole sur la place olympique. Il commence vendredi 20 juillet à 16 h et se poursuit jusqu'à 22h le dimanche 22 juillet.

Voilà pour cette semaine! Bonnes sorties!