Un texte de Julie Tremblay

Victor Lepage, Jean-Charles Lechasseur, Nathalie Leblond et Albert Carré ont convoqué les médias mercredi matin pour déplorer le fait qu'ils aient une paroisse à gérer, sans budget ni paroissiens.

En effet, depuis avril, les biens, le personnel, les fonds et les membres qui étaient rattachés à la paroisse Saint-Germain ont été transférés, par l'Archevêché, à la nouvelle paroisse de la Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon, dont la cathédrale est exclue.

« On a une lourde pente à remonter », explique Jean-Charles Lechasseur, qui demande aux personnes qui souhaitent sauver la cathédrale de signer un registre à l'Archevêché pour redevenir membres de la paroisse.