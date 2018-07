Le commissaire aux services en français, François Boileau, a remis son rapport annuel au Parlement provincial, mercredi.

Dans celui-ci, il rend compte des changements démographiques dans la province. Il souligne que le nombre de francophones en Ontario est en hausse, mais que leur poids démographique est en baisse importante, au point où les priorités des francophones risquent de sombrer dans l’indifférence d’ici quelques années à peine.

La situation projetée est alarmante , peut-on y lire.

Selon le recensement de 2016, le poids démographique des francophones dans la province est passé de 5,2 % en 1996 à 4,7 % en 2016. À moins d’un renversement spectaculaire de la situation, ces chiffres continueront de chuter de manière exponentielle dans les années à venir.

Dans son rapport, M. Boileau s’efforce d’offrir des recommandations en lien avec l’immigration francophone et exhorte les politiciens provinciaux de permettre à un maximum de francophones de s’y installer.

Ironiquement, Doug Ford, le premier ministre nouvellement élu, a aboli le ministère des Affaires francophones ainsi que le ministère de l’Immigration lors de son entrée au Parlement.

Le mot d’ordre : « Immigration »

Des 14 recommandations du rapport, neuf sont en lien avec l’immigration.

Par exemple, M. Boileau suggère de retirer l’exigence de la maîtrise de la langue anglaise du volet travailleurs qualifiés francophones du programme ontarien Entrée express .

Le vieillissement de la population francophone en Ontario fait également partie des préoccupations de M. Boileau et de son équipe. Selon les projections comprises dans le rapport, la population francophone âgée de 65 ans et plus atteindra 165 831 personnes, soit une proportion de 25,6 % . Encore une fois, la solution offerte par M. Boileau réside dans l’immigration.

Les médias au coeur du rapport

La situation financière des médias en général, mais surtout de langue française, dans la province, inquiètent le Commissariat. Tous les médias sont affectés par des baisses de revenus publicitaires, et les médias de langue française en Ontario font face à des tendances lourdes qui affectent l’ensemble de l’industrie médiatique , peut-on lire dans le rapport.

Il est illusoire de penser que seules les lois du marché leur permettront de redresser leur situation financière, de se moderniser, d’innover et de demeurer des producteurs de contenus pertinents en français. Rapport annuel du Commissariat aux services en français de l'Ontario