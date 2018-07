Selon Now TV, la statue mesure autour de 7,60 mètres et pèse environ 150 kilos – soit 48 000 sachets de thé, précise la société britannique.

On y reconnaît l’acteur dans son rôle de Dr Ian Malcolm, prenant une pose lascive comme on l’avait vu le faire dans une célèbre scène du Parc jurassique.

Des passants ont profité des sièges posés non loin de l'insolite installation pour contempler le résultat. On ne sait pas, pour l'heure, ce qu'en pense l'acteur (et musicien) américain de 65 ans.

Des passants se sont assis à côté de la statue géante de Jeff Goldlbum. Photo : Getty Images/John Phillips

Jeff Goldblum a repris le rôle du docteur Malcom dans plusieurs des suites imaginées par l’équipe de Steven Spielberg. La plus récente, Monde jurassique : Le royaume déchu, est sortie le 22 juin au Québec.