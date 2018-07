C'est le temps des vacances... payées

En effet, c’est en 1946 qu’une loi québécoise accorde aux travailleurs une semaine de vacances payées.

Familles d'aujourd'hui, 6 janvier 1964

Que font les Québécois de ce temps de repos? Le considèrent-ils comme essentiel? La journaliste Jeanne Sauvé interroge à ce sujet Pierre Boivin, Roland Arsenault et leurs conjointes pour l’émission Familles d’aujourd’hui du 6 janvier 1964.

[… ] Il me semble, pour que ce soit de vraies vacances, il faut qu’on change d’air, qu’on ait l’impression de sortir complètement, même si on va pas loin, il faut changer d’air, changer de milieu, voir d’autres gens. Pierre Boivin

Les familles Boivin et Arsenault semblent considérer comme essentiel le concept de vacances. Elles ne saisissent pourtant pas l'occasion pour aller bien loin. M. et Mme Boivin, par exemple, privilégient le camping près de leur maison. Ainsi, leurs enfants peuvent aussi tirer profit du congé statutaire de leurs parents.

Quant à Mme Arsenault, elle aimerait bien aller à Banff. Encore faudrait-il que sa famille puisse disposer d’une automobile qui endurerait le long trajet qu’entraînerait un tel voyage.

Des vacances qui s'allongent au fil du temps

En décembre 1968, le gouvernement du premier ministre Jean-Jacques Bertrand ajoute une deuxième semaine de congés payés au Code du travail pour les salariés de la construction.

Téléjournal, 10 juillet 1987

Le 10 juillet 1987, le journaliste Gilles Sirois va à la rencontre des travailleurs de la construction qui s’apprêtent à commencer leurs vacances. Il présente un reportage au Téléjournal animé par Céline Galipeau sur ce qu'ils vont faire de ce temps libre.

On voit que leurs scénarios d’évasion sont diversifiés. Certains demeurent à la maison. D’autres, particulièrement parmi les plus jeunes, s’empressent de retourner chez leurs parents et de profiter des bons petits plats de maman.

Les Québécois en queue de peloton?

En juin 2018, la ministre québécoise du Travail, Dominique Vien, fait adopter la loi 176. Cette loi ajoute une troisième semaine de vacances après trois années de service continu auprès d'un même employeur.

Certains s’inquiètent de cette réforme. La modification du Code du travail aurait, selon ces derniers, un impact négatif sur la productivité de l'économie québécoise. On évoque le coût de plusieurs centaines de millions de dollars qu'implique une telle mesure.

Les salariés, pour leur part, sont aux anges.

Il faut dire que, dans ce domaine du droit du travail, les travailleurs québécois seraient parmi les moins bien lotis du monde industrialisé.

Par exemple, cela fait longtemps – en fait depuis 1956 – que les travailleurs français disposent de quatre semaines de vacances payées. Le président François Mitterrand a même décrété une cinquième semaine de congés payés en 1982.

En Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, les salariés ont droit à quatre semaines de vacances payées.

On souhaite à tout le monde de bonnes vacances.