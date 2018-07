Parmi les ministres qui ont été touchés par cette restructuration, il y a notamment la ministre québécoise Mélanie Joly, qui passe du Patrimoine canadien au Tourisme, Langues officielles et Francophonie. Son poste au ministère du Patrimoine canadien a été pourvu par le député québécois et whip en chef du gouvernement Pablo Rodriguez.

Pablo Rodriguez devient ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Photo : Radio-Canada

Le ministre néo-brunswickois Dominic LeBlanc a également troqué sa place au ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne pour celle au ministère des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur. Il sera remplacé par Jonathan Wilkinson, qui était secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Trois ministères ont également changé de main. Le ministre Jim Carr a laissé sa place au ministère des Ressources naturelles à Amarjeet Sohi pour obtenir le ministère de la Diversification du commerce international. Le ministre au Commerce international François-Philippe Champagne prendra donc la relève de M. Sohi, qui était au ministère de l’Infrastructure et des Collectivités.

François-Philippe Champagne devient ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. Photo : Radio-Canada

Les changements : Dominic Leblanc : détenait Pêches, Océans et Garde côtière canadienne et devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur;

Jim Carr : était aux Ressources naturelles et obtient le ministère de la Diversification du commerce international;

Mélanie Joly : perd le ministère du Patrimoine canadien au profit de celui du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie;

Amarjeet Sohi : était au ministère de l’Infrastructure et des Collectivités, et obtient le ministère des Ressources naturelles;

Bill Blair : était secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada et de la ministre de la Santé et devient ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé;

Carla Qualtrough : se voit ajouter l'Accessibilité à son ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, qui devient le ministère des Services publics, de l’Approvisionnement et de l'Accessibilité;

Pablo Rodriguez : obtient le ministère du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme;

Jonathan Wilkinson : était secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et hérite du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière;

Mary Ng : obtient le ministère de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations;

François-Philippe Champagne : était au Commerce international et obtient le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités;

Filomena Tassi : était whip ajointe du gouvernement et devient ministre des Aînés;

Scott Brison : était président du Conseil du Trésor et devient ministre du Gouvernement numérique;

Carolyn Bennett : a perdu les Affaires du Nord et devient ministre des Relations Couronne-Autochtones;

Marie-Claude Bibeau : a perdu la Francophonie, mais demeure ministre du Développement international;

Kirsty Duncan : demeure la ministre des Sciences et des Sports, mais ne détient plus les Personnes handicapées;

Bardish Chagger : a perdu la Petite Entreprise et le Tourisme, mais reste leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Plus de ministres ontariens

Le premier ministre Trudeau a fait de la place à cinq nouveaux ministres, dont trois de l'Ontario.

Les députés ontariens Filomena Tassi et Bill Blair sont respectivement devenus ministre des Aînés et ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé. Il s'agit de nouveaux ministères.

Mary Ng, également de l'Ontario, hérite quant à elle du ministère de la Petite Entreprise dont s'occupait la leader parlementaire du gouvernement, Bardish Chagger.

La parité est par ailleurs maintenue au Conseil des ministres, puisque 17 ministères sont détenus par des femmes et 17 autres par des hommes.