Dominic LeBlanc, député de Beauséjour, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, hérite d'un plus grand rôle au sein de l'équipe Trudeau, puisqu'il est nommé ministre des Affaires intergouvernementales.

Le ministre LeBlanc aura un plus grand rôle au sein de l'équipe Trudeau alors qu'un nouveau gouvernement hostile à certaines de ses politiques est arrivé au pouvoir en Ontario et que des élections au Québec et en Alberta pourraient encore changer l'équilibre des relations fédérales-provinciales.

Le premier ministre Justin Trudeau serre la main de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur à l’occasion de la cérémonie d’assermentation à Rideau Hall à Ottawa Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Le premier ministre Trudeau procède à un remaniement pour mieux se préparer aux prochaines élections, selon les analystes. Le scrutin fédéral doit avoir lieu en octobre 2019.

Un ministre des Pêches de la côte ouest

Jonathan Wilkinson, qui est député de Vancouver-Nord, est le troisième ministre des Pêches sous le gouvernement Trudeau, après Hunter Tootoo et Dominic LeBlanc.

Jonathan Wilkinson est assermenté ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne le 18 juillet 2018 à Ottawa. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Dans son rôle précédent de secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement Catherine McKenna, M. Wilkinson a dû défendre la décision du gouvernement Trudeau d’acheter le pipeline Trans Mountain, une décision impopulaire en Colombie-Britannique, où les libéraux détiennent 17 sièges sur 42.

Le nouveau ministre Wilkinson a également fait la promotion des mesures du gouvernement fédéral pour protéger la population menacée d’épaulards dans les eaux de la côte ouest du pays.

Donner la chance au coureur

À la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), on reconnaît en savoir bien peu sur ce nouveau ministre des Pêches venu de la côte ouest.

« On va donner la chance au coureur », dit Jean Lanteigne, le directeur général de la FRAPP. « C’est un homme d’affaires qui a assumé des fonctions très importantes. C’est certainement un type très compétent. »

Jean Lanteigne de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels Photo : Radio-Canada/Héloise Bargain

« C’est une personne qui est beaucoup concernée par l’environnement et les technologies vertes, donc on peut s’attendre que le dossier des aires marines protégées, c’est quelque chose que le nouveau ministre va vouloir suivre de près », estime M. Lanteigne. « Mais pour ce qui est des dossiers pêches, il faudra certainement attendre et voir ce qui va se passer. »

Les mesures de protection des baleines noires et le dossier du sébaste sont les enjeux qui, dans l’immédiat, attendent Jonathan Wilkinson.

« Le dossier des baleines [noires] » , dit M. Lanteigne, « va vite rattraper le nouveau ministre, ça, c’est certain. »

On verra bien comment il va accepter de marier environnement et économie. C’est un sujet extrêmement délicat comme on l’a vu ce printemps et cet été avec [le dossier des] baleines noires. Jean Lanteigne, Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels

Le fait que le nouveau ministre représente une circonscription à l’autre bout du pays n’inquiète pas outre mesure la FRAPP. « Je pense qu’il y a peu de personnes dans le secteur des pêches en Atlantique qui ont des relations avec M. Wilkinson, ça fait que tout le monde va commencer sur un tableau vierge, si on veut », affirme M. Lanteigne.

Dominic LeBlanc était ministre des Pêches depuis mai 2016. Il a eu à gérer un dossier difficile au cours des derniers mois, celui de la protection des baleines noires touchées par une hécatombe dans le golfe du Saint-Laurent l'an dernier : 12 baleines ont été trouvées mortes, ce qui a amené Pêches et Océans Canada à fermer des zones de pêche dans le golfe le printemps dernier. Ces mesures avaient été décriées par des organisations de pêcheurs.

Dominic LeBlanc représente Beauséjour, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, une circonscription qui compte de nombreux pêcheurs.

Cette baleine noire est restée prise dans des cordages de pêche pendant trois ans avant d’être secourue près de Cape Cod, aux États-Unis. Photo : Center for Coastal Studies

Malgré ces derniers mois plus difficiles pour le ministre, Jean Lanteigne avait de bons mots pour Dominic LeBlanc. « Le projet de loi C-68 et protéger le statut du propriétaire exploitant, c’était quelque chose qui tenait beaucoup à coeur M. LeBlanc. On peut dire que, dans ce sens-là, il a livré la marchandise », croit-il.

« On peut dire de M. LeBlanc que c’est une personne qui avait définitivement les communautés côtières à coeur », conclut M. Lanteigne. « Je pense que M. LeBlanc a fait de l’excellent travail dans son passage aux Pêches. On aurait bien aimé continuer de travailler avec lui. »

De son côté, l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) a salué la collaboration de l’ancien ministre LeBlanc au sujet de la politique du propriétaire exploitant, de la taille minimale du homard pêché et du Fonds des pêches de l’Atlantique, mais croit néanmoins qu’un rapprochement est nécessaire entre le ministère et les associations de pêcheurs.

L’UPM dit souhaiter « établir une collaboration étroite avec le ministre Wilkinson sans tarder, particulièrement pour discuter de la gestion des différents plans de pêche pour 2019 et davantage, ce qui de toute évidence, nous a déçus en 2018 ».