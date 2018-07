Un texte de Catherine Poisson, avec la collaboration de Brigitte Dubé

Les rumeurs vont bon train au parc éolien du Lac-Alfred. Certains travailleurs parlent même de voleurs intouchables qui sèment la peur.

Une fois, on était en train de travailler en haut de l'éolienne, les gars ont vu deux personnes arriver en pick-up en bas et voler des outils dans notre remorque. Le temps de descendre, la remorque était vide et les personnes étaient parties , se souvient le directeur général de Vent de l'Est, Mitchell Fournier.

Le directeur général de Vent de l'Est, Mitchell Fournier Photo : Radio-Canada

Les vols de matériel dans les parcs éoliens ne sont pourtant pas nouveaux. M. Fournier dit l'avoir constaté dès qu'il est entré dans l'industrie, il y a une trentaine d'années.

Les voleurs semblent particulièrement intéressés par les câbles contenant du cuivre, selon le président-directeur général du Groupe Ohmega, Martin Boulay.

Il y a des vols surtout par rapport au cuivre. Son prix est assez élevé alors quand il y a beaucoup de câbles électriques avec du cuivre, il y a des gens qui vont aller dans les parcs éoliens même quand ils sont en opération et qui vont se mettre à risque pour voler un petit morceau de cuivre , explique-t-il.

Base d'une éolienne Photo : Radio-Canada

Toute pièce d'équipement d'une certaine valeur est à risque de disparaître.

Mitchell Fournier raconte s'être fait voler des outils, des remorques pour voiture et des génératrices de plateformes suspendues.

Ce n'est pas une génératrice que tu peux utiliser en camping. C'est fait spécialement pour ces plateformes-là. Alors les seules personnes à qui ils peuvent la revendre sont dans le domaine de l'éolien. Mitchell Fournier, directeur général de Vent de l'Est

Une de ces plateformes coûte 10 000 $. Sa disparition force un arrêt de travail le temps d'en acheter une nouvelle, occasionnant du même coup des pertes supplémentaires. Selon Mitchell Fournier, ces méfaits arrivent régulièrement. Il estime ses pertes entre 50 000 $ et 60 000 $.

Il ajoute que des phénomènes semblables se produisent partout, ailleurs au Québec, mais aussi dans les parcs éoliens des autres provinces. Toutefois, il estime que c'est au parc éolien du Lac-Alfred que la situation est la pire.

Treuil pour hisser de l'équipement en hauteur Photo : Radio-Canada

L’entreprise Mistras, qui a aussi des activités à l'extérieur du Québec, a été victime de vol au parc du Lac-Alfred. Certaines remorques lui appartenant, qui étaient cadenassées, ont même été défoncées pour être dévalisées. Selon les travailleurs, ce n'est pas leur première année au Lac-Alfred, mais c'est la première année où ils sont confrontés à ce problème.

Le directeur de Vent de l'Est Mitchell Fournier se dit quand même étonné parce que ces opérations sont très hasardeuses.

Ça prend du monde assez compétent dans le domaine électrique. […] Faut savoir quoi faire. Mitchell Fournier, directeur général de Vent de l'Est

Travailleur au parc du Lac-Alfred Photo : Radio-Canada

Les entreprises prennent tous les moyens à leur disposition pour se protéger. À chaque fin de journée, tout le matériel doit être désinstallé, rangé et verrouillé, puis réinstaller le lendemain, ce qui allonge les journées de travail. Des caméras de surveillance et des systèmes de détection de présence sont aussi installés.

Chez EDF, qui détient le parc éolien du Lac-Alfred, on a indiqué ne pas avoir d'information additionnelle sur le sujet.

Toutes les entreprises contactées assurent que les vols sont toujours signalés à la police, mais la Sûreté du Québec dit n'avoir que deux dossiers pour vol au Lac-Alfred dans la dernière année.

Et dans les deux cas, aucune arrestation n'a été faite.