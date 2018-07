« Il y a une activité chaque jour. La prévention, c'est le nerf de la guerre. Par exemple, mercredi, c'est la journée jeunes sauveteurs. Le jeune prend le rôle du sauveteur, il intervient auprès de ses amis, leur explique les règlements », explique le coordonnateur de la Semaine à la Ville de Sherbrooke, Francis Jacques.

Jeudi, une simulation d’un cas de blessure à la colonne aura lieu. « C'est une simulation complète avec une fausse victime. On fait semblant qu'elle a eu un accident dans la piscine. On l'immobilise et on la sort de l'eau. On va même jusqu'à appeler l'ambulance. Évidemment, c'est un faux appel, mais c'est une simulation complète. Par la suite, on revient avec tous les utilisateurs qui étaient sur place et on leur explique les bonnes procédures », ajoute-t-il.

La mascotte « Didi le VFI » (pour vêtement de flottaison individuel) fera également la tournée des piscines extérieures et des plages publiques afin de fournir tous les renseignements sur l’utilisation sécuritaire de la veste de sauvetage.

Depuis la fusion municipale, qui a eu lieu en 2002, il y a eu aucune noyade dans les piscines et plages municipales de Sherbrooke. « Par contre, on a dans nos statistiques des gens qui sont en détresse mineure, comme quelqu'un qui se retrouve dans le creux et qui n'a pas les habilités, on voit qu'il commence à se débattre et que le sauveteur va le sortir de là. Ça, on en a environ une quinzaine par année », indique M. Jacques.