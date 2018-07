Les adolescents de 11 à 16 ans affichaient tous une mine radieuse devant les caméras. Arborant un t-shirt sportif aux couleurs de leur équipe de soccer « Les Sangliers sauvages », tous les jeunes se sont identifiés individuellement aux médias et ont accepté de répondre à leurs questions après avoir échangé quelques passes sur un terrain de soccer improvisé dans la salle de presse.

Les 12 enfants et leur entraîneur de soccer qui étaient coincés dans grotte inondée en Thaïlande ont rencontré les médias le 18 juillet 2018 pour la première fois depuis leur retour à la surface. Photo : Getty Images/AFP/Lillian Suwanrumpha

Les 13 Thaïlandais sont sortis plus tôt ce matin de l’hôpital où ils ont étaient en observation depuis une semaine après avoir passé 17 jours coincés dans des galeries souterraines inondées, à quatre kilomètres de la surface.

Les garçons avaient été retrouvés contre toute attente par des plongeurs spéléologues britanniques après neuf jours de recherches pour les retrouver.

L’équipe de soccer qui avait décidé de visiter la grotte pour l’anniversaire d’un des joueurs avait été surprise par une montée soudaine des eaux dans les galeries en raison des fortes pluies qui s’abattaient sur la région.

« C'est un miracle », a témoigné Adul Sam-On, âgé de 14 ans, le premier garçon à avoir répondu en anglais aux plongeurs qui venaient de les découvrir tous en vie, perché sur un rocher dans l’obscurité sans vivres ni lumière depuis neuf jours.

Combattant dans l’obscurité la faim, le froid et l’angoisse de ne jamais être retrouvés, ils ont réussi à tenir essentiellement grâce à l’eau de pluie qu’ils buvaient, ont expliqué les jeunes.

Il aura ensuite fallu huit jours et le travail acharné de centaines de militaires thaïlandais et de plongeurs étrangers pour réussir à évacuer les 12 adolescents et leur entraîneur qui sont tous ressortis sains et saufs de la grotte mardi dernier.

Ce spectaculaire sauvetage a par ailleurs été assombri par la mort d’un plongeur militaire thaïlandais qui a manqué d’oxygène au milieu du parcours de quatre kilomètres de grottes inondées qui menait aux enfants.