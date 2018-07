Les dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations, de l’Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis ont décliné l’invitation du Conseil de la fédération.

La réunion d’une demi-journée avec les Autochtones a lieu au Pays de la Sagouine, à Bouctouche. Les discussions porteront sur des partenariats économiques et les enfants autochtones pris en charge par les services sociaux, précise le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant,

Il est malheureux que plusieurs groupes refusent de participer à la réunion comme ils l’ont fait l’an dernier, ajoute M. Gallant.

« Ils sont encore invités. J’espère qu’ils vont venir. S’ils ne peuvent pas venir, qu’ils peuvent envoyer un représentant. Nous avons hâte de discuter de comment nous pouvons travailler avec les Premières Nations pour faire développer notre économie de façon inclusive, comment améliorer notre tissu social, comment nous pouvons travailler avec eux pour améliorer la qualité de vie de leur peuple, de leurs gens », affirme le premier ministre Gallant.

Les groupes absents réclament des relations plus respectueuses

Ces groupes veulent participer à la réunion même des membres du Conseil de la fédération au lieu d’une activité tenue en marge de l’événement, explique Clément Chartier, du Ralliement national des Métis.

Il explique que les organisations autochtones et métisses constituent l’un des trois paliers de gouvernement du pays, avec les gouvernements provinciaux et fédéral.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, explique que la participation des Autochtones est généralement minimisée lors des réunions du Conseil de la fédération, des activités connexes et d’autres forums intergouvernementaux.

L’Assemblée des Premières Nations réclame un processus plus respectueux qui refléterait de véritables relations intergouvernementales, ainsi que les droits, les titres et la juridiction des Premières Nations, ajoute M. Bellegarde.

Les premiers ministres Bob McLeod, Philippe Couillard, Brian Gallant, Brian Pallister, Stephen McNeil, Dwight Ball, Sandy Silver, Wade MacLauchlan, Kathleen Wynne, Brad Wall, Rachel Notley et Peter Taptuna, lors de la réunion du Conseil de la fédération en juillet 2017, se sont notamment entendus sur l’élaboration d’une stratégie pancanadienne en vue de la renégociation de l’ALENA. Photo : La Presse canadienne/Jason Franson

Quant à l’Inuit Tapiriit Kanatami, la porte-parole Erin Brandt Filliter explique que tous les représentants de l’organisation participent plutôt à l’assemblée générale du Conseil circumpolaire. L’activité n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans, et elle rassemble des délégués du Canada, du Groenland, des États-Unis et de la Russie, précise-t-elle.

L’Inuit Tapiriit Kanatami cherche quand même une collaboration plus étroite avec le Conseil de la fédération, ajoute Erin Brandt Filliter, par exemple en participant au choix des sujets prioritaires pour les Autochtones qui seraient abordés lors des réunions. Il faut aussi reconnaître l’importance du rôle joué par les organisations autochtones auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux, souligne-t-elle.

L’Association des femmes autochtones du Canada et le Congrès des peuples autochtones confirment leur participation à la réunion.

Le bureau du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick ne pouvait préciser, lundi, combien de groupes participeraient à la réunion, parce qu’il attendait encore des confirmations de leur part.

La réunion des premiers ministres et des représentants autochtones précède celle des membres du Conseil de la fédération, qui aura lieu jeudi et vendredi à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick.

L’été dernier, les chefs de l’Assemblée des Premières Nations, de l’Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des métis ont boycotté la même activité en expliquant qu’ils cherchaient plutôt une inclusion complète et authentique à la réunion annuelle des premiers ministres des provinces et des territoires.