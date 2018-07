« Il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que certains médecins n'auraient peut-être pas nécessairement le goût d'aller à Cloutier-du Rivage. Si c'est le cas, moi, je trouve ça très déplorable, si c'est la réalité », a soutenu le député de Champlain, en entrevue à l'émission 360 PM.

Le député de Champlain, Pierre-Michel Auger Photo : Radio-Canada

La déclaration a surpris le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Louis Godin.

Ça m'apparaît pour le moins préoccupant comme affirmation Dr. Louis Godin

Il assure n'avoir jamais entendu parler d'un médecin qui boudait l'urgence du Centre Cloutier-du-Rivage.

« C'est des choses, moi, qui ne m'ont jamais été rapportées. Quand on a besoin de donner des services qui sont médicalement nécessaires, on s'organise pour prendre les moyens pour aller donner les services », affirme-t-il.

Le CIUSSS et la FIQ plus nuancés

Le CIUSSS MCQ admet que certains médecins peuvent avoir des préférences sur les postes à pourvoir, mais assure que l'urgence du Centre Cloutier-du-Rivage n'est pas moins populaire que d'autres installations.

Pour sa part, le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec dit avoir entendu certaines rumeurs au sujet de l'urgence, mais se garde de généraliser.

« Nous-mêmes, en fait, on a les deux versions. On sait qu'il y a des médecins qui tiennent à garder l'urgence, et d'un autre côté, on sait ces mêmes rumeurs-là, donc on n'est pas surpris d'entendre ça aujourd'hui », indique la présidente, Nathalie Perron.

En raison d'un congé de maladie imprévu, aucun médecin n'était de garde à l'urgence en soirée de vendredi à dimanche au Centre Cloutier-du-Rivage.

La situation est revenue à la normale lundi.