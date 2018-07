Nous affichons des offres d'emploi depuis le début de la saison et, malheureusement, nous n'avons reçu aucune demande jusqu'à présent. Raphael Gonzalez, directeur du terrain de camping Parkbridge au parc de La Conception dans les Laurentides

M. Gonzalez explique qu’il a affiché les postes sur les babillards d'emploi, les sites Web du gouvernement, les médias sociaux et les écoles de formation des sauveteurs.

« Au fil des années, il devient de plus en plus difficile de trouver des sauveteurs », reconnaît-il.

Raphael Gonzalez attribue ce manque de sauveteurs à deux raisons principales : la télésérie Baywatch et les téléphones portables.

En entrevue à CBC, M. Gonzalez a confié que les sauveteurs d'aujourd'hui n'étaient même pas nés lorsque l'émission de télévision à succès Baywatch était populaire.

« Certains pensent que l'emploi a perdu de son attrait, surtout depuis que la série Baywatch a cessé d'être diffusée en 2001 », ce qui correspond à la période où sont nés les sauveteurs potentiels.

Le centre de vacances Cité Joie, dans la région de Québec, a été obligé de réduire ses heures de baignade. Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Le fait que les adolescents sont collés à leur cellulaire et constamment en ligne rend le travail de sauveteur moins attrayant, estime M. Gonzalez.

L'interdiction d'avoir son téléphone portable à la chaise est aussi considérée comme un des facteurs qui découragent d'éventuels candidats à ce travail, ajoute-t-il.

Selon, la Société de sauvetage, il est plus difficile d'attirer des travailleurs saisonniers, surtout pendant les périodes où l'économie va bien.

« Habituellement, il s'agit d'un emploi d'été », rappelle Raynald Hawkins, directeur général de la division du Québec de la Société de sauvetage.

Même avec leur cours de sauveteur national en poche, les étudiants choisiront un autre emploi d'été, souvent avec de meilleures conditions salariales, une meilleure qualité de vie par ce qu'ils travailleront souvent du lundi au vendredi et non pas les soirs et les fins de semaine.

La Société de sauvetage prévoit offrir une formation de sauveteurs dans les régions où l'on trouve des terrains de camping plus tôt dans la saison, afin d'éviter une pénurie l'été prochain.