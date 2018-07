Premièrement, il faut en discuter avec les médecins et les infirmières directement sur place, explique Johanne Roy, vice-présidente des services cliniques au réseau de santé Vitalité.

C’est avec eux que les patients auront des résultats le plus rapidement.

Faire une plainte à l'hôpital

Si ces discussions ne sont pas satisfaisantes, il y a des bureaux de plaintes, ajoute la vice-présidente.

On a ça dans toutes nos installations, des bureaux pour améliorer "l’expérience patient" qui s’occupent de la qualité. Johanne Roy, vice-présidente des services cliniques au réseau de santé Vitalité.

À la suite d’une plainte, l’hôpital se chargera d’ouvrir un dossier et de faire une enquête pour finalement faire des changements au besoin.

Lorsqu'une plainte est déposée, en général, une enquête est menée, affirme Johanne Roy, vice-présidente aux services cliniques au Réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Joindre le Collège des médecins et l'Association des infirmières

Si la négligence présumée est le fait d'un médecin ou d’une infirmière, les patients doivent alors contacter les organismes qui contrôlent les normes et pratiques de chaque profession.

Il s’agit du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick et de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Ces deux organismes surveillent les pratiques médicales dans la province et assurent leur qualité.

Des formulaires de plainte sont disponibles en ligne sur leur site Internet.

Quand contacter un avocat ?

Stéphane Viola est un avocat spécialisé en blessures corporelles et en négligence médicale.

Selon lui, recourir à un avocat est surtout nécessaire lorsqu’un patient subit une négligence qui entraîne une perte économique .

Il s’agit, par exemple, d’une diminution de la capacité de travail, d’une diminution du niveau de vie ou une erreur dans une prescription.

La première question à se poser, c’est : est-ce que la violation que l’on allègue a entraîné des pertes économiques? Si la réponse est oui, je vous conseillerais de consulter un avocat. Stéphane Viola, avocat spécialisé en blessures corporelles et négligence médicale.

Toutefois, s'il n'y a eu aucune perte économique, Stéphane Viola conseille aux patients d'avoir recours aux procédures habituelles des hôpitaux, du Collège des médecins et de l’Association des infirmières.

Et ensuite?

Le fait que les patients doivent avoir recours à un avocat pour défendre leurs droits déplaît à Charles Murray, l’ombudsman du Nouveau-Brunswick.

Qui est l'ombudsman? L'ombudsman du Nouveau-Brunswick est chargé de mener des enquêtes sur les plaintes déposées au sujet des services du gouvernement. Il vérifie en quelque sorte la qualité des services publics.

Invité à commenter les recours disponibles aux patients qui se disent victimes de négligence, son constat est sévère : après avoir suivi le processus habituel, les patients manquent de ressources pour faire valoir leurs droits s'ils sont toujours insatisfaits, estime-t-il.

Franchement, ce qu’il reste, c’est de se chercher un avocat et de commencer des poursuites. Charles Murray, l’ombudsman du Nouveau-Brunswick

Charles Murray déplore que la poursuite judiciaire soit une voie souvent utilisée par les patients qui affirment être victimes de négligence. Photo : CBC

Cette méthode n’est pas efficace, selon lui. Personne n’y gagne, ni les patients, ni le système, juge-t-il.

Si la seule voie à suivre c’est la poursuite judiciaire, c’est très coûteux et ça prend beaucoup de temps.

Il y a une grande tendance pour le système actuel à se défendre au maximum plutôt que de dire "ok, est-ce qu’on peut régler ça?" Charles Murray, l’ombudsman du Nouveau-Brunswick

Une loi est nécessaire, selon Charles Murray

Le Nouveau-Brunswick devrait se doter d’une loi qui permettrait aux patients de recourir à une autorité indépendante lorsqu’ils se sentent négligés par le système, affirme l’ombudsman.

C’est une lacune, on a besoin de quelque chose comme ça, mais on a hésité à créer ça comme gouvernement et comme société.

C'est un enjeu qui gagne en importance avec le temps, juge-t-il. À chaque jour qui passe, avec une société vieillissante, la nécessité [d’une loi] est plus claire.

Des plaintes pour améliorer le système

Se doter d’un tel outil permettrait d’améliorer la qualité des services de santé offerts, juge-t-il.

Avoir un système qui reçoit des plaintes [...], c’est comme ça que le système s’améliore, c’est comme ça qu’on peut faire mieux. Charles Murray, l’ombudsman du Nouveau-Brunswick

Selon lui, les bureaux de plaintes des hôpitaux sont insuffisants.

Les hôpitaux ont une structure à l’interne, les "conseillers expérience patient", mais ils ne sont pas indépendants, ils travaillent pour les hôpitaux.

Ce que l’ombudsman peut faire

En tant qu’ombudsman, peut-il intervenir pour aider les patients ?

On peut toujours vérifier les normes et standards des hôpitaux , dit-il. Ses interventions se limitent toutefois à s’assurer que leurs processus internes sont respectés et il peut donner quelques recommandations en ce sens.

Mais si on parle de la qualité des soins, des décisions médicales qui ont été prises [...], il n’y a aucune loi pour nous, on n’a aucun mandat et aucune expertise.

Steven Hawkins, qui a dénoncé la façon dont sa mère a été traitée dans divers hôpitaux du Nouveau-Brunswick la semaine dernière, rencontre mercredi des représentants du Réseau de santé Vitalité.

Avec les informations de Wildinette Paul et Alix Villeneuve