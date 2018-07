« Ce sera mon tout dernier Nanette, et j’en suis vraiment ravie. Et quel formidable endroit pour terminer », a dit Gadsby dans un entretien téléphonique.

Nanette, qui est disponible sur Netflix, est devenu un phénomène international. L’humoriste stand-up y aborde ses expériences en tant que lesbienne et critique le traitement réservé aux groupes marginalisés par la société.

La tournée de spectacles pour Nanette s’est avérée épuisante pour l’humoriste en raison de l’approche autobiographique qui la contraint à partager et à revivre soir après soir certains traumatismes.

Que le spectacle puisse continuer de vivre sur Netflix est merveilleux. J’ai besoin de passer à autre chose. J’ai besoin de faire des siestes. Hannah Gadsby, humoriste

L’humoriste australienne, qui a commencé sa carrière en stand-up en 2006, est connue pour son humour autodévalorisant. Un type d’humour qu’elle ne veut plus s’infliger, précise-t-elle.

Gadsby souhaite également que l’univers de l’humour grand public et du stand-up fasse plus de place aux voix peu ou pas entendues.

« J’espère qu’il y aura davantage de possiblités pour les femmes de couleur, pour les personnes trans et pour toutes les minorités qui se situent dans les marges », a fait savoir Gadsby. L’humoriste est contente d’avoir pu construire un espace de discussion pouvant inclure et sensibiliser des hommes blancs hétérosexuels, un public théoriquement plus rébarbatif aux enjeux traités dans le spectacle.

« J’ai l’impression que plutôt qu’être un obstacle à la discussion, Nanette soit une façon d’amorcer des conversations. »