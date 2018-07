Cette exposition d'art contemporain rassemble 12 œuvres d'artistes manitobains aux pratiques très variées : photographie, sculpture, peinture, installation. Tous s'intéressent à la même thématique : la perception.

Nos yeux nous trompent-ils... souvent? parfois? toujours?

Pour Aline Halischak, éducatrice au Musée des beaux-arts, cette exposition invite les visiteurs à prendre le temps de s'arrêter et regarder des oeuvres qui jouent avec nos sens et nous amènent à « questionner ce qu'on voit vraiment ».

On peut voir Ways of seeming jusqu'au 4 novembre.