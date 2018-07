Depuis septembre 2017, une quarantaine d'employés travaillent à la rénovation du parc d'attractions.

Réalisés au coût de 52 millions de dollars, les travaux prévoient la construction de 14 nouveaux manèges et la rénovation de 4 autres.

Les travaux sont complétés à 50 %. Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

Le directeur du Méga Parc, Jean Pelletier, mise sur ces investissements pour augmenter la clientèle.

Les travaux vont coûter 52 millions de dollars. Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

« Pour le Méga Parc, on vise environ 630 000 visites. On était à 420 000 antérieurement, alors on vise 50 % d’augmentation. C’est audacieux, mais on a un produit à notre avis exceptionnel », dit-il.

Plus de 40 personnes travaillent sur le chantier. Photo : Radio-Canada

Au total, 18 manèges seront aménagés.