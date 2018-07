Un texte de Andréanne Plante

Un ami m’a posé la question suivante la semaine dernière, une question banale, mais qui a rapidement semé la panique dans ma tête : « C’est quand, votre Défi kayak? »

Question banale, comme je vous le disais. C’est la réponse qui a tout gâché : « C’est dans moins d’un mois », ai-je répondu.

Outch. Moins de 30 jours. Trois petites semaines pour être plus exacte.

Dans moins de 30 jours, nous entamerons un défi de taille. Dois-je rappeler que moi, une jeune femme fin vingtaine qui n’a jamais couru plus qu’un 10 km, je devrai pagayer 250 km au beau milieu du fleuve?

250 km. Quatre jours. 100 000 coups de pagaie.

Ces chiffres résonnent en moi et ne veulent plus me quitter.

Pourtant, certains diront que nous nous entraînons depuis le mois de mars. J’aimerais vous dire que c’est la vérité. Que j’ai suivi à la lettre le programme d’entraînement. Que j’ai effectué chaque exercice inscrit au document de préparation. Que mes abdominaux sont robustes et que mon endurance est maintenant plus grande.

Pour être bien honnête, ce n’est pas tout à fait le cas.

Je pourrais donner 1000 excuses. Un voyage (qui a vraiment envie de soulever des poids au beau milieu d’un gîte portugais?), un déménagement (ce qui est déjà un marathon en soi), du travail par-dessus la tête. Vous voyez, ce ne sont pas les raisons qui manquent.

Je l’avoue, j’ai aussi troqué à quelques reprises la salle de gym pour la piscine (et mangé un peu trop de crème glacée).

La vérité, par contre, c’est que je pense que j’ai fait de mon mieux, selon mes aptitudes et mes limites.

J’ai fait un entraînement complet au minimum une fois par semaine, j’ai fait des squats et des redressements assis lorsque j’avais un moment et j’ai usé mes espadrilles dès que la canicule nous laissait tranquilles quelques heures.

J’ai étrenné mes élastiques au beau milieu de mon garde-robe (on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a) et j’ai bien fait rire mes voisins en effectuant mes séances de musculation sur mon balcon.

C’est pourquoi j’essaie de ne pas me culpabiliser. Car je ne suis peut-être pas la plus assidue, mais j’ai profité de chaque occasion, même les plus absurdes, pour parfaire ma formation de kayakiste temporaire. C’est aussi ce que je voulais montrer à travers ce défi, qu’il est possible d’y aller à son rythme et, surtout, d’y prendre plaisir.

Et ce n’est pas terminé. Je compte bien profiter de l’adrénaline des derniers jours pour mettre les bouchées doubles.

Je peux aussi déjà dire que j’ai vécu de magnifiques choses grâce au Défi kayak. J’ai rencontré des jeunes inspirants et le fleuve ne m’est jamais apparu aussi accueillant. Surtout, j’ai appris à me motiver à faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Je sors un peu chaque jour de ma zone de confort. Peu importe comment se dérouleront nos quatre jours sur le fleuve, je peux déjà dire que je suis fière de moi.

Le plus encourageant dans tout cela, c’est que le plus beau reste à venir.

Si vous voyez une jeune femme essoufflée, sourire aux lèvres, au beau milieu du fleuve dans quelques semaines, il y a de fortes chances que ce soit moi!