Une analyse de Raymond Hébert pour Radio-Canada

Le chef du Parti libéral manitobain, Dougald Lamont, élu il y a seulement neuf mois, est entré à l’Assemblée législative en emportant une victoire décisive contre la candidate néo-démocrate Blandine Tona. Selon Élections Manitoba, M. Lamont a obtenu 2625 votes contre 1770 votes pour Blandine Tona, soit 855 votes de plus.

C’est un renversement de fortune pour le NPD dans Saint-Boniface, qui remportait aisément ce comté provincial depuis deux décennies en élisant Greg Selinger, ministre des Finances dans le gouvernement de Gary Doer et ensuite premier ministre en titre. C’était facile de voter néo-démocrate durant toutes ces années, puisque les résidents de Saint-Boniface maximisaient ainsi leur présence au sein de la législature et au cabinet.

C’est une autre histoire lorsqu’il s’agit de voter pour une nouvelle venue au parti, sans expérience politique, et dont la seule récompense aurait été de siéger en opposition jusqu’aux prochaines élections générales, et ce sous un chef, Wab Kinew, dont les compétences et les capacités de leadership demeurent inconnues.

Bien que Dougald Lamont ait emporté la pluralité des votes dans la grande majorité des bureaux de scrutin, c’est dans le vieux Saint-Boniface qu’il a cumulé le plus de voix. C’est comme si ces vieux quartiers (la Pointe Hébert et le centre du vieux Saint-Boniface) n’attendaient que l’occasion de réaffirmer leurs anciennes allégeances libérales.

La candidate néo-démocrate, pour sa part, a dû se contenter de pluralités, souvent minces, dans une douzaine des 49 bureaux de scrutin.

Effondrement du vote progressiste-conservateur

La grande surprise de la soirée, par contre, fut l’effondrement du vote du candidat progressiste-conservateur. Mamadou Ka, qui en était à sa troisième élection, est arrivé bon quatrième, devancé par une bonne marge par la candidate du Parti vert, Françoise Therrien Vrignon. Ce sera sans doute la fin de la carrière politique de Mamadou Ka.

Plusieurs facteurs semblent avoir joué dans cette piètre performance du parti. D’abord, l’Histoire n’était pas de son côté : il faut remonter à 1932 pour trouver un représentant conservateur de Saint-Boniface à la législature.

Deuxièmement, il y a le fait que le parti au pouvoir, quel qu’il soit, perd souvent des plumes lors d’élections partielles durant son mandat, vu l’impopularité inévitable de certaines de ses politiques auprès de nombre d’électeurs. C’était particulièrement vrai du gouvernement Pallister, qui a imposé des coupures fiscales dans presque tous les domaines, qui ont porté atteinte à des institutions majeures de la circonscription, notamment en santé et en éducation.

L’abolition du poste de sous-ministre adjoint responsable du Bureau de l’éducation française a été un enjeu important, et le candidat conservateur n’a pas réussi à dissiper l’impression qu’il était impuissant face à cette décision.

Le taux de participation a surpris les analystes, qui prédisaient qu’environ 30 % ou 35 % des électeurs se rendraient aux urnes. Or 48 % d’entre eux l’ont fait, un chiffre imposant pour une élection partielle tenue en plein été (aux élections générales de 2016, ce chiffre fut de 64 %).

Alors Saint-Boniface tente, encore une fois, de maximiser son influence et sa visibilité à l’Assemblée législative, en élisant un chef et en donnant un coup d’envoi à son parti. C’est à lui maintenant de démontrer s’il sera à la hauteur de la tâche. Pour ce qui est de Blandine Tona, il reste à voir si elle a un avenir politique. Si elle tente d’obtenir la nomination de son parti lors des prochaines élections générales, elle sera sans doute contestée.