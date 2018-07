Le policier aurait partagé un « plan opérationnel non approuvé » avec certains médias torontois ce jour-là, notamment une note interne faisant état d'une possible attaque au camion-bélier près de la Tour CN.

La note en question faisait référence à des informations crédibles .

La police avait cependant affirmé qu'il ne s'agissait que du brouillon d'une note de service qui n'avait pas été approuvée au préalable.

L'information a été dévoilée dans les médias après le renforcement des mesures de sécurité au centre-ville.

L'agent a également été accusé d'avoir partagé de l'information avec des partenaires du secteur privé de la Gendarmerie.

Ce sont des renseignements de la police qui n'auraient pas dû être diffusés à l'extérieur du service de police , a déclaré Meaghan Grey.<

Elle ajoute que ce n'était pas l'information la plus précise et la plus à joue que nous avions utilisée pour informer à la fois nos membres et les membres du public .

L'agent a été suspendu avec paye et une enquête interne a été ouverte. Le nom de l'agent ne sera pas divulgué à moins que les enquêteurs décident qu'il devra faire face au tribunal de police.