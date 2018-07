Roger Chaffin aura été dans la police pendant 32 ans, dont 3 à sa tête.

« Lorsque j’ai accepté le poste de chef, il y a trois ans, c’était avec l’objectif de favoriser une résistance à long terme à travers la modernisation du Service et la création d’un nouveau modèle pour le travail de la police », a-t-il dit dans un communiqué.

« Au cours des mois qui me restent, je continuerai à diriger le Service avec la conviction que notre avenir sera fait d’occasions, de responsabilité et d’intégrité », a-t-il ajouté.

Le chef de la police a expliqué qu’il souhaitait laisser la place à un directeur plus jeune, plus moderne, et que c’était le bon moment pour le faire, puisque le Service entamera bientôt la préparation de son plan de travail quadriennal ainsi que la mise en place de réformes supplémentaires.

« Cela semble être un bon moment pour faire la transition, avant que le travail ne soit entamé », a-t-il souligné.

La Commission de la police de Calgary a annoncé qu’elle commencerait le processus de recrutement d’un nouveau chef, le 31 juillet.

Des réformes internes difficiles

« M. Chaffin a mis le Service de police de Calgary sur les rails pour devenir un service policier moderne qui reflète les valeurs et les caractéristiques de notre communauté », a noté le président de la Commission, Brian Thiessen, dans un communiqué.

« La direction qu’il a donnée au Service nous rend optimistes pour les années à venir. Nous lui souhaitons une bonne retraite. »

« Je pense que le chef de la police a laissé entendre très clairement, quand il a entamé ce processus de changement, que cela ne serait pas populaire, mais il a poursuivi quand même. Je pense qu’il y a une noblesse à cela », a ajouté M. Thiessen.

Roger Chaffin recevant l'Ordre du mérite des corps policiers des mains du Gouverneur général David Johnston, en 2015. Photo : Gouverneur Général du Canada

Roger Chaffin était à la tête du Service en 2016 lorsqu’une revue interne datant de 2013 a refait surface, faisant état de graves allégations de harcèlement et d’intimidation au sein du Service.

Il a alors mis en place un programme d’alerte et a supervisé une refonte du système des ressources humaines. Certains l’ont cependant critiqué, jugeant que cela n’était pas suffisant pour résoudre les problèmes systémiques que connaît le Service.

Il y a eu des « jours difficiles », a-t-il reconnu, mais il s’est dit fier des réformes engagées, malgré quelques regrets.

On a toujours de regrets. On ne peut pas faire ce travail et ne pas avoir de regrets. Chaque succès apporte son lot de choses qui n’ont pas marché. Roger Chaffin

Moins d’arrestations, plus de travail communautaire

Selon Roger Chaffin, le prochain chef de la police devra faire face à plusieurs défis, tels que l’augmentation de la criminalité, la légalisation du cannabis, l’incertitude économique et de possibles Jeux olympiques en 2026.

« Le travail policier est devenu très difficile », a-t-il dit.

Pour assurer la sécurité de la population, il ne s’agit plus simplement de faire des arrestations, a-t-il expliqué. La police doit collaborer avec d’autres partenaires de la communauté pour créer, ensemble, des solutions.

Avec les informations de Sarah Rieger