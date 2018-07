Dans cet extrait de l’émission La vraie vie du 1er mars 1999, la politicienne Lise Payette dévoile qu’elle est derrière cette inscription sur la plaque d’immatriculation québécoise.

En 1978, le gouvernement péquiste de René Lévesque souhaitait retirer l’expression « La belle province » de l’immatriculation. Pour une province qui aspirait à devenir un état, ce slogan ne convenait plus!

Une décision rapide devait être prise, explique Lise Payette à l’animateur Claude Saucier. Dans une réunion de députés, la ministre propose de rappeler la devise du Québec : « Je me souviens ». Sa suggestion est aussitôt adoptée.

Le sens de cette devise demeure toutefois énigmatique jusqu’à aujourd’hui.

En 1883, Eugène-Étienne Taché, architecte du Parlement de Québec, a pris la liberté de graver l’expression qu’il avait imaginée sur le fronton de l’hôtel du Parlement.

L’inscription « Je me souviens » se trouve juste en dessous du blason du Québec et des statues de Montcalm et de Wolfe, qui complètent la façade de l’entrée principale.

Fronton de l'entrée principale du Parlement de Québec Photo : Wikimedia Commons/Claude Boucher

Le 9 décembre 1939, la devise deviendra officiellement celle du Québec lors de l’adoption des armoiries par le Parlement.

Difficile par conséquent d’attribuer un message purement nationaliste au « Je me souviens ».

Lise Payette affirme pour sa part que pour un parti politique nouvellement élu, cette devise pouvait simplement l’inviter à se rappeler des promesses faites!

D’autres formules plus ou moins claires s’ajouteront à présent aux plaques d’immatriculation québécoises.

À noter qu’au Québec, comme dans les autres provinces qui permettent la personnalisation des plaques, des balises sont imposées afin que les inscriptions demeurent respectueuses.