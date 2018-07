La Coalition réagissait au déraillement survenu à Saint-Polycarpe, où un train de marchandises transportant 95 wagons, dont plusieurs wagons-citernes remplis de diesel et de gaz propane, a quitté les rails lundi. Il s'agit d'un deuxième déraillement en une semaine après celui survenu à Saint-Constant le 10 juillet dernier.

À Lac-Mégantic, cinq ans après la tragédie, on n'a même pas inscrit dans le plan de mesures d'urgence les dangers inhérents aux dérives de trains , déplore Robert Bellefleur, porte-parole pour la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

J'ai vérifié. Je suis allé au conseil municipal la semaine dernière et j'ai demandé si on avait inscrit les aléas en lien avec le risque ferroviaire, dont la dérive de train à partir de Nantes et on m'a dit que non. Ça veut dire que nos élus municipaux ne sont même pas conscientisés à propos de la dangerosité du transport ferroviaire qui passe à travers leur communauté. C'est peut-être le temps que les élus se réveillent , martèle-t-il.

La présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Vicky-May Hamm, a quant à elle signalé que le transport ferroviaire comportait plusieurs niveaux de responsabilité et que le rôle des villes était d'être prêt pour les mesures d'urgence.

Sur le partage des risques, il y a une responsabilité qui revient aux opérateurs, comme celle d'avoir des assurances et autres. Il y a aussi une responsabilité qui revient également à Transports Canada pour s'assurer que la loi est respectée, que les inspections sont faites et qu'on ne fasse pas seulement réduire les vitesses, mais que les travaux se font , a-t-elle mentionné.