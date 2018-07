Un texte de Valérie Lessard

Katherine Levac a appris au début du mois de juin qu'elle serait de la nouvelle série sur l'humour que Netflix diffusera en 2019.

À quelques jours de la captation de sa prestation prévue le 25 juillet, l'humoriste continue de se « mettre en bouche » le matériel inédit qu'elle a écrit pour l'occasion et teste depuis devant les habitués du Bordel, à Montréal, entre autres.

La Franco-Ontarienne est assurément consciente de la « porte qui s'ouvre » pour elle. Elle n'entend pas dénaturer ce qu'elle fait sur scène pour autant, ni changer ses référents pour être certaine de se faire comprendre par les spectateurs étrangers.

Ça dépend de c'est quoi ton but. Moi, je veux attirer du nouveau monde au Québec aussi. [...] J'en connais plein, de monde, qui ne vont pas voir de shows d'humour, mais qui regardent toutes les séries, et plein d'humour, sur Netlflix. J'ai envie d'aller les toucher, ces gens-là. Katherine Levac, humoriste

Contrairement à un spectacle de tournée, qui doit plaire au plus grand nombre partout où elle le présente, sa prestation pour Netflix s'apparente à un « moment » dont elle entend profiter pour se faire plaisir.

Katherine Levac Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

« À la télé, tu me vois dans Like-moi. Tu me vois aux Échangistes. [...] Tu ne me vois jamais en stand up, et quand tu me vois en stand up, c'est dans un gala Juste pour rire où j'avais cinq minutes qui devaient plaire à tout le monde. [...] Là, pour la première fois je crois de ma vie, j'ai un petit peu de temps de scène, qui va être accessible à tout le monde, [...] autant une madame qui écoute TVA que mes amis qui n'écoutent pas TVA, qui n'ont pas de télé même, qui ont juste un ordi », raconte l'humoriste originaire de Saint-Bernardin.

Un rapport différent avec le public

Or, parce qu'elle consomme elle-même beaucoup d'humour sur diverses plateformes, Katherine Levac est très consciente que le rapport entre le spectateur et l'artiste n'est pas le même en salle que dans le confort de son salon.

De plus en plus vaste et accessible, l'offre numérique peut dès lors devenir un couteau à double tranchant : un artiste peut autant avoir une chance de se faire découvrir à l'autre bout de la planète... que d'être ignoré dans l'appartement du voisin après seulement quelques minutes de visionnement.

Ça va plus vite, un peu, ce n'est pas le même niveau d'implication, mais j'espère quand même attirer ces gens-là [...]. Qu'ils vont peser "Play" et qu'ils vont rester. Katherine Levac, humoriste

Faire rire en français... ici

Louis-José Houde, François Bellefeuille et Adib Alkhalidey font également partie du projet. Katherine Levac se réjouit qu'« enfin », Netflix s'intéresse à ce qui se fait au Québec.

Adib Alkhalidey, Katherine Levac, François Bellefeuille et Louis-José Houde Photo : Radio-Canada/Photomontage

Elle applaudit aussi la pluralité des voix et des accents des quatre coins du globe qui seront mises de l'avant.

C'est l'fun que ce ne soit pas juste un humoriste par région. [...] On s'entend, Louis-José, François, Adib et moi, on ne se ressemble pas vraiment. Katherine Levac, humoriste

Avide de découvertes en humour, qu'elle soit en voyage ou assise sur son sofa, elle ne cache pas avoir hâte de découvrir les prestations des artistes africains, australiens et mexicains, à compter de l'an prochain.

« Le stand up dans d'autres pays, je trouve ça juste intrigant. Ça en dit long sur les gens », souligne-t-elle.

Autant sur les humoristes et leur manière de faire rire que sur les publics et ce qui les fait rigoler. C'est pourquoi Katherine Levac, qui « ne rêve pas d'une carrière en France », est satisfaite de monter sur scène devant des gens qui la connaissent.

Je trouve ça intéressant de le faire ici parce que tu restes fidèle à ce que tu es vraiment. [...] Cette carte de visite, elle va être vraie. T'aimes ça, t'aimes pas ça, mais au moins, ça va être la vraie affaire. Katherine Levac, humoriste

Deux captations de sa prestation de 30 minutes sont prévues, le 25 juillet, à Montréal.

« Mon défi, [...] c'est le jouer pour que quand tu le regardes, tout soit parfait... ou le plus parfait que tu peux », explique-t-elle.

À travers toute cette expérience, la Franco-Ontarienne apprivoise notamment le lâcher-prise, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas le temps de tout remettre en question comme elle a habituellement tendance à le faire.

« Ça va être figé, comme. C'est ça qu'il y a de particulier. C'est contraire à ce qu'on fait. Moi, ce que je fais, c'est tout sauf figé. Justement, chaque soir, ça change. Chaque soir, c'est différent et ça évolue toujours. C'est une leçon d'accepter que ça va être figé. C'est ça, la leçon que je pense que j'apprends », conclut-elle.