Une quarantaine d'agents de la Division des enquêtes sur la criminalité financière contre l’État (DECFÉ) de la SQ ont également saisi 500 documents d’identités contrefaits prêts à être utilisés, de même que du matériel servant à la contrefaçon, lors de 12 perquisitions.

Des actifs criminels d’une valeur de 425 000 $ ont aussi été bloqués.

La cellule que la SQ estime avoir démantelée se livrait à la contrefaçon de pièces d’identité gouvernementales et à la fraude auprès d’organismes gouvernementaux et bancaires au Québec. Elle aurait eu des complices au cœur de certains établissements.

La valeur des fraudes pourrait atteindre plusieurs millions de dollars. Une partie de ces sommes auraient été investies à l’étranger pour financer des activités criminelles.

Le projet Optique a obtenu la collaboration d'un grand nombre de ministères et d'agences gouvernementales, tant au fédéral qu'au provincial, soit : l'Agence des services frontaliers du Canada, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, l'Association des banquiers canadiens, la Régie de l'assurance-maladie du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, Postes Canada, Immigration Canada, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, et Passeport Canada.