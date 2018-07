La Pennsylvanie et le Québec sont d'importants partenaires économiques. En fonction depuis 2016, le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a d'ailleurs choisi Québec pour faire sa première visite au Canada.

La métropole de la Pennsylvanie et Québec ont plusieurs points en commun économiquement. Elles ont notamment toutes les deux de grands besoins de main-d'oeuvre et observent une croissance importante des emplois dans les domaines des sciences et de la technologie.

Le développement des affaires passe par des vols directs entre l'aéroport Jean-Lesage et l'aéroport de Philadelphie, souligne le maire de Québec, Régis Labeaume.

« Je pense que la liaison est ouverte pour six mois, mais on la veut à l’année longue. »

Barrières tarifaires dénoncées

Les maires des deux municipalités ont également dénoncé les barrières tarifaires imposées aux entreprises canadiennes par l'administration Trump.

Régis Labeaume croit que les maires des principales villes américaines et canadiennes doivent tisser des liens entre eux pour contourner le gouvernement fédéral américain.

« Il faut qu’on crée des liens avec les maires directs, avec les gouverneurs et les premiers ministres des provinces, car au niveau fédéral avec Trump, c’est pas possible. Et ce qu’on fait actuellement. Et il y a de plus en plus de maires qui vont le faire », estime M. Labeaume.