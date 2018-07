Un texte de Jean-François Morissette

Le docteur Paul Malette est médecin de famille au sein de l’Équipe de santé familiale Ville de lacs, située à Val Caron.

Selon la plainte auprès du Collège des médecins et des chirurgiens de l’Ontario, dont Radio-Canada a obtenu copie, il est allégué que le docteur Malette a fait preuve d'une conduite non professionnelle envers un patient en l'embrassant et/ou en lui touchant le corps, y compris sa région génitale d'une manière sexuelle, et/ou en faisant des remarques inappropriées et des remarques de nature sexuelle .

Les allégations n’ont pas été prouvées jusqu’à présent.

Le docteur Malette doit comparaître devant le comité disciplinaire du Collège des médecins et des chirurgiens de l’Ontario à une date ultérieure qui n'a pas encore été déterminée.

Le médecin de famille pourrait devoir payer une amende de 35 000 $ ou voir son certificat d'agrément auprès du Collège des médecins suspendu ou révoqué.

Depuis le 5 juillet, le docteur Malette ne peut plus avoir d'interaction quelconque avec des patients sans la présence d’un autre professionnel de la santé.

Le médecin nie les accusations

Par voie de communiqué, l’Équipe de santé familiale Ville de lacs a indiqué que le docteur Malette niait les allégations.

Son directeur général, David Courtemanche, a confirmé dans un courriel être au fait des allégations dont le docteur Malette fait l'objet.

La sécurité et le bien-être de nos patients sont primordiaux pour tous les membres de notre équipe de santé familiale , déclare M. Courtemanche, en ajoutant qu’il se conformera aux exigences du Collège des médecins.

