Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Trois Torontoises avaient déposé une plainte l'an dernier contre l'Association de tennis InterCounty, un regroupement populaire de joueurs qui sont issus des 90 clubs de tennis de la métropole. Fiona Miller, Catherine Boyd et Cheryll Corness ont toutes joué dans la ligue mixte de l'Association.

Les matchs dans la ligue mixte se jouent toujours le soir, ce qui n'est pas le cas des autres ligues de l'association, comme la ligue réservée exclusivement aux femmes et dont les parties se tiennent le jour.

Selon le règlement, l'association a décidé en 1962 de choisir 8 hommes et 4 femmes pour composer les équipes de la ligue mixte, si bien que la ligue comporte des équipes entièrement masculines.

Mmes Miller, Boyd et Corness estiment que cette façon de faire viole le Code des droits de la personne de l'Ontario. Dans une décision de 30 pages, le Tribunal leur a donné raison mardi après avoir organisé trois jours d'audiences la semaine dernière pour entendre les parties dans cette affaire.

Mme Miller faisait notamment valoir que les femmes devaient en 2017 avoir les mêmes opportunités que les hommes de jouer le soir dans une ligue mixte composée de 6 hommes et de 6 femmes.

Position de l'association

Dans sa défense, l'association faisait notamment valoir que les tentatives d'ajuster le tir en adoptant un ratio de 6:6 dans la ligue mixte avaient toutes échoué depuis 2013.

Elle reconnaît par ailleurs que les femmes sont depuis quelques années plus nombreuses à vouloir jouer au tennis le soir plutôt que durant la journée. Elle souligne néanmoins que leur nombre reste bien inférieur à celui des hommes.

Son argument résidait surtout dans le fait qu'il existe davantage de joueurs de tennis de calibre dans la région torontoise que de joueuses pour jouer dans ses différentes ligues. Celles-ci comprennent quatre niveaux de compétition : Master, A, B et C.

L'association expliquait qu'il est très difficile au niveau des clubs de recruter des joueuses fortes pour qu'elles évoluent dans sa ligue mixte avec un ratio de 6:6.

En ce sens, le ratio biaisé en faveur des hommes ne fait que refléter une plus forte demande parmi des hommes de jouer à un niveau compétitif que parmi des femmes.

Elle ajoutait enfin que les ligues sportives à but récréatif et à but non lucratif ne sont pas assujetties au Code des droits de la personne de l'Ontario.

Jugement et solution

Dans sa décision, le Tribunal soutient d'abord que le Code s'applique à l'entité nommée dans cette affaire et non aux clubs de tennis de la ville et qu'il protège ses membres contre toute discrimination basée sur le sexe.

L'arbitre du Tribunal, Jo-Anne Pickel, affirme qu'« il est inapproprié pour un défenseur comme l'association de justifier la prestation d'un service biaisé en faveur des hommes sur la base que les plaignantes ont accès aux mêmes services dans des ligues différentes et selon des horaires différents ».

L'arbitre Pickel ajoute que bien des choses ont changé depuis 1962 et que le règlement de l'association devrait être revu et corrigé à la lumière des bouleversements sociaux des 50 dernières années, en ce qui a trait par exemple à la participation des femmes dans des sports de compétition ou non et dans des matchs de jour comme de soir.

Le tribunal ordonne donc à l'Association de tennis InterCounty de revoir la configuration des équipes de sa ligue mixte pour adapter un modèle égalitaire entre les deux sexes et sans discrimination.

Les changements devront être apportés dès 2019 pour la prochaine saison printemps-été pour le niveau C et en 2022 pour le niveau supérieur des Masters.