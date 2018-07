Un texte de Camille Laventure

Découvrir Québec

Que ce soit votre première ou votre cinquantième visite dans la capitale québécoise, l’appli Découvrir Québec vous fera assurément voir la ville sous un autre angle. Elle contient des rubriques remplies d’information et de matériel interactif à propos de 130 points d’intérêt patrimoniaux dans les quartiers Vieux-Québec, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et ExpoCité.

Pour chaque lieu détaillé dans l’appli, consultez des images historiques, des reconstitutions de sites disparus ou encore des idées de sorties culturelles à proximité. Découvrir Québec vous propose même des circuits sur mesure dans chaque quartier.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Système d’exploitation : iOS

Applis similaires : Les Sentiers du Vieux-Québec (iOS et Android, appli offerte en français), Québec Guide Touristique (iOS, appli offerte en français)

Mon guide officiel de Montréal

Cette application créée par Tourisme Montréal est complète et facile à utiliser. Selon les dates et la nature (en couple, entre amis, etc.) de votre escapade, l’appli vous suggère des activités et sorties à faire. Bien sûr, vous pouvez également faire une recherche d’attractions touristiques de votre choix.

Mon guide officiel est dotée de plusieurs fonctions intéressantes, notamment l’envoi de notifications lorsque vous êtes à proximité d’une activité qui correspond à vos intérêts, des liens directs pour vous informer sur les façons de vous rendre et de vous déplacer à Montréal, ainsi que l’accès aux articles du blogue de Tourisme Montréal à même l’application.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : Montréal en Histoires (iOS et Android, appli offerte en français), Montréal Guide Touristique (iOS, appli offerte en français), So Montréal (iOS et Android, appli offerte en français)

Parcourir Laval

Lancée par la Ville de Laval en 2015 à l’occasion du 50e anniversaire de la municipalité, cette appli vous fait découvrir des quartiers emblématiques et historiques de Laval, comme le Vieux-Sainte-Rose ou L’Abord-à-Plouffe.

Pour chaque quartier, l’application vous donne un bref historique, les points d’intérêt à ne pas manquer ainsi qu’une carte rassemblant ces points d’intérêt. D’ailleurs, les cartes peuvent être téléchargées pour être disponibles même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

