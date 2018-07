Il s’agit de planifier et de faciliter l’accès de ces familles à des services tels que les médecins de famille, les écoles et les emplois pour les conjoints. Le projet doit commencer cet automne.

« Déménager est une expérience difficile pour les membres des Forces armées et leur famille, et nous nous engageons à résoudre les problèmes de transition et à alléger ce fardeau », affirme le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan.

La base militaire de Gagetown compte un effectif militaire et civil de quelque 7500 personnes. C’est la deuxième base en importance au pays et la plus grande installation militaire dans l’est du pays, indique le ministère de la Défense nationale.

La base de Gagetown accueille chaque année quelque 10 000 personnes supplémentaires aux fins d’entraînement, selon le ministère de la Défense nationale. Ci-dessous, une démonstration de véhicules blindés dans la base en 2016. Photo : CBC

« Les membres des Forces armées canadiennes et leur famille font beaucoup de sacrifices pour nous tous, et le moindre que nous puissions faire, c’est de les aider à se sentir appuyés, appréciés et chez eux ici, au Nouveau-Brunswick », souligne le premier ministre Brian Gallant.

Le projet fait partie de l’initiative fédérale Canada sans faille, dont le but est d’améliorer la coordination des services partout au pays et de diminuer le fardeau associé au déménagement des membres des Forces armées et leur famille. Les 13 provinces et territoires y participent.