Le syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ a mis sa menace à exécution.

À la fin mai, les employés avaient voté en faveur de moyens de pression dans une proportion de 91 %.Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2017.

Les points en litige concernent les horaires de travail, entre autres. Les employés souhaitent aussi davantage de postes à temps plein.

La succursale de la SAQ de Val-d'Or, en Abitibi, en grève. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, affilié à la CSN, Félix Antoine Lafleur, manifestait devant la SAQ de Rouyn-Noranda. « C'est surtout que présentement, 70 % des employés sont à temps partiel, donc c'est sûr et certain que c'est une augmentation du nombre de postes à temps complet, explique-t-il. Il y a aussi les quarts de travail la fin de semaine. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler la fin de semaine. On conçoit qu'on est dans le commerce de détail et que c'est là l'affluence, mais on veut surtout une plus grande stabilité pour les horaires ».

La SAQ se dit désolée des inconvénients causés par cette situation et annonce qu'une soixantaine de succursales rouvriront leurs portes grâce à son personnel-cadre pour desservir ses clients.

La Société des alcools rappelle qu'une séance de négociations est prévue aujourd'hui et des rencontres sont prévues au cours dans les prochains jours.