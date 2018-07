Les patients visés ont fréquenté la clinique Main Street Family Medical Centre, situé au 1251, rue Stittsville Main, entre décembre 2003 et le 25 avril 2018. Ils pourraient avoir été exposés à l'hépatite B, à l'hépatite C et au virus immunodéficience humaine (VIH).

Par mesure de précaution, le SPO leur recommande de passer des tests de dépistage. La clinique Main Street Family Medical Centre a déjà envoyé une lettre d'avertissement aux 4600 patients touchés.

On espère qu'il n'y aura aucun cas en lien avec ce manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections. Geneviève Cadieux, médecin adjointe en santé publique, Santé publique Ottawa

L'agence de santé publique rappelle qu'il n'y a aucun risque pour les patients qui ont été traités après le 25 avril.

Les interventions à risque sont : Ablation d'une tétine, d'une tache, d'un grain de beauté ou d'un kyste à l'aide d'une lame de scalpel ou de ciseaux

biopsie cutanée

Incision ou drainage d'abcès ou de kyste, remplissage avec tampon de gaze

ablation (partielle) d'un ongle incarné

point de suture ou agrafe, ou leur retrait

retrait d'un corps étranger Source : Santé publique Ottawa

À l'heure actuelle, Santé publique Ottawa n'a connaissance d'aucun cas d'infection associé à ces mauvaises pratiques.

L'enquête menée conjointement par Santé publique Ottawa, Santé publique Ontario et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a été lancée le 24 avril, à la suite d'une plainte.