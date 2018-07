La MRC de Drummond et Odanak s’ajoutent ainsi à la liste des régions où le traitement préventif est maintenant offert par les autorités de la santé du Québec : en Estrie, en Montérégie et en Outaouais.

Cas de maladie de Lyme dans la région

Sept cas de maladie de Lyme ont été déclarés cette année en Mauricie et au Centre-du-Québec et ce, depuis le mois de mai.

En 2017, huit cas avaient été répertoriés sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Il n’y a pas de transmission de la maladie de Lyme, si la tique est accrochée sur la peau moins de 24 heures; il est donc recommandé de la retirer le plus rapidement possible et de la conserver dans un contenant tout en notant la date et l’endroit où vous avez été exposé, recommande le CIUSSS MCQ.