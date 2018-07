Selon le service de police, les deux individus sont entrés par effraction dans une voiture non verrouillée garée dans le centre-ville mardi peu après minuit.

Les chaussures étaient de marques Nike et Adidas et appartiennent à un commerçant originaire de Toronto. Elles se trouvaient dans des sacs de couleur orange et de marque Nike également.

La police demande à toute personne qui aurait des informations pouvant permettre de faire progresser son enquête de communiquer avec elle.