Cela représente une hausse d’environ 56 000 personnes par rapport à l’an dernier. Mais c’est tout de même un peu moins qu’en 2012, où le Stampede avait atteint le chiffre record de 1,4 million de visiteurs environ.

« Notre engagement et notre esprit communautaires n’ont jamais été aussi grands », a déclaré dimanche le président, David Sibbald, lors d’une conférence de presse.

« Je tiens à saluer non seulement tous les visiteurs, mais aussi tous ceux qui ont participé à l’événement, qui a été vraiment remarquable cette année », a-t-il ajouté.

La dernière journée du Stampede, dimanche, a réuni plus de 113 000 personnes, un peu moins que l’an dernier.

« Le Stampede de Calgary crée des souvenirs et cela a toujours été le cas », a dit le président.

« Mais le souvenir de cette année sera la façon dont on a engagé la communauté, et la façon dont elle nous a répondu. Les gens sont venus en masse, ils se sont amusés, et nous en sommes très fiers. »