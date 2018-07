Un texte de Camille Bourdeau

C’est en chantant Ce soir on danse à Naziland lors d’un numéro de groupe à l’émission La Voix qu'elle s’est fait remarquer par l’une des chanteuses du groupe Québec Issime, producteur du spectacle.

Lorsque le groupe a décidé de reprendre Starmania, Rosa Laricchiuta a été invitée en audition et a obtenu le rôle de Sadia, autrefois joué par Nanette Workman.

Rosa Laricchiuta n’a jamais joué au théâtre. Si elle est confiante en ses habiletés de comédienne, elle admet avoir eu de la difficulté à mémoriser les textes en français.