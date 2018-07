C'est Nancy Levesque qui représentera la CAQ.

Madame Levesque est gestionnaire au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Elle a une formation d'infirmière et a complété un baccalauréat et une maîtrise en gestion à l'Université du Québec à Rimouski. Le chef de la CAQ indique qu'elle connaît bien le réseau de la santé et affirme que sa candidature sera très utile à la formation politique.

Par ailleurs, François Legault a profité de son passage sur le plateau de l'émission Info-Réveil, mardi, pour rappeler qu'un gouvernement caquiste soutiendrait le projet de campus de médecine décentralisé à Rimouski.