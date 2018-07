Il y a 81 ans, Pierre Gachon traverse l’Atlantique à ses frais afin de participer à la compétition de cyclisme la plus difficile au monde. Il rejoint à Paris deux coéquipiers qu’il n’avait jamais rencontrés.

À une semaine du coup d’envoi de la course, il attend encore son vélo dans la capitale française. Le fabricant, un Anglais, a décidé de retarder la livraison pour nuire au cycliste qui fait partie d’une équipe rivale.

Résultat : le Canadien d’origine française n’a que quelques jours pour s’entraîner avant de s’élancer sur le parcours de près de 4000 kilomètres.

Le cycliste, qui a immigré au Québec dans son adolescence, devient en 1937 le premier Canadien à franchir la ligne de départ du Tour de France. Il ne le terminera malheureusement pas.

À l’émission Le Point du 4 juillet 1994, Pierre Gachon s’entretient avec le journaliste Pierre Frosi sur sa participation rocambolesque à la Grande Boucle de 1937.

La course qu’il décrit est bien différente de celle que l’on connaît aujourd’hui.