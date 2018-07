Les producteurs de Who Is America et Sarah Palin ne semblent pas avoir vécu le même moment lors de l’entrevue entre l’ancienne gouverneure de l’Alaska et l’acteur britannique.

Dans un message publié sur Facebook, Sarah Palin avait affirmé avoir été piégée par Sacha Baron Cohen. Celui-ci se serait « lourdement déguisé » en ancien combattant confiné dans un fauteuil roulant.

Faisant part de sa colère, l’ex-égérie du Tea Party avait demandé à Showtime de donner les recettes de l’émission à des organismes de charité venant en aide aux vétérans.

Le candidat républicain à la présidence de 2008, John McCain, et sa colistière, Sarah Palin. Photo : Reuters/ Matt Sullivan / Reuters

Néanmoins, Showtime a indiqué dans un communiqué que Cohen n’avait jamais « porté de costume militaire ». Il ne s'est pas non plus « présenté comme un vétéran handicapé » quand il a rencontré Sarah Palin ou encore Bernie Sanders.

Un premier épisode qui a fait jaser

La première des sept émissions de Who Is America, portrait corrosif des États-Unis, a été diffusée dimanche. Un passage a notamment retenu l’attention : Sacha Baron Cohen, déguisé en ancien militaire israélien, a convaincu deux hommes politiques conservateurs de faire la promotion d’une fausse initiative mettant de l’avant le maniement d’armes pour les enfants.

L'entrevue avec Sarah Palin n'a pas encore été dévoilée dans l'émission.