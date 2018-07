Cette première journée de débrayage survient moins d'une semaine après la tenue de deux séances de négociations avec l'employeur. Les 5500 employés, membres du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ), avaient voté à 91 % au mois de juin dernier pour un mandat de six jours de grève.

Avec cette première journée de grève, ils espèrent « faire bouger les choses ».

Aujourd'hui, notre message est on ne peut plus clair : nous n'accepterons aucun recul sur nos conditions de travail. Katia Lelièvre, présidente du SEMB-SAQ

Les syndiqués veulent une amélioration de la conciliation travail-famille-études et la diminution de la précarité d'emploi.

L'employeur, de son côté, souhaite avoir un maximum de salariés disponibles en tout temps, tout en diminuant le nombre d'heures.

Des emplois précaires, dit le syndicat

« Si la SAQ veut régler, qu'elle retire ses demandes sur nos planchers de postes et d'horaires », dit encore Mme Lelièvre. Les syndiqués affirment que bon nombre d'employés de la SAQ sont à statut précaire et que l'employeur les fragiliserait encore plus s'il avait gain de cause dans ses demandes.

« Avec 70 % de ses salariés à temps partiel et une moyenne de douze ans pour obtenir un poste régulier, la SAQ n'a pas de quoi se vanter », décrie Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employés de services publics (FEESP-CSN), auquel est affilié le syndicat des employés de la SAQ.

Des succursales rouvertes par la SAQ

Par voie de communiqué, la SAQ a annoncé qu’une soixantaine de succursales seront rouvertes par des cadres, vers 12 h mardi. La SAQ publiera sous peu, sur son site, la liste des succursales qui seront rouvertes.

La SAQ dit vouloir poursuivre les négociations, malgré la grève, et rappelle qu'une séance de négociation est prévue aujourd'hui même. D'autres rencontres entre les parties sont prévues dans les jours à venir.

L'employeur réclame plus de flexibilité de la part de ses employés. Il dit vouloir « répondre aux priorités et aux demandes du syndicat, notamment en matière d'accès aux postes réguliers, de qualité des horaires et d'un plus grand nombre d'heures garanties pour les employés à temps partiel ».

Plus de 3 milliards de dollars en ventes

L'exercice budgétaire de la SAQ pour l'année 2017-2018 s'est clos sur un résultat net de 1,114 milliard de dollars. Cela représente une progression de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Les ventes de la SAQ ont atteint 3,252 milliards de dollars, soit une croissance de 4,1 %, comparativement à l'année précédente.