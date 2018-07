Un texte de Julie Tremblay

Le bâtiment du CTV est inutilisé depuis 2011, mais il a récemment été clôturé et on y effectue certains travaux dans le but, selon le maire, d'y aménager un site de production de cannabis médicinal.

C'est eux autres [Groupe KDA] qui vont travailler ce projet-là, qui vont annoncer des choses dans les mois qui viennent. Je pense que ça va être un gros plus pour Saint-Gabriel, et pour toute la région même, au niveau de l'emploi. Georges Deschênes, maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Le maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Georges Deschênes Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Le maire Deschênes ajoute que les trois hommes d'affaires, qui avaient acheté le CTV en 2017, étaient associés à l'entreprise CanNorth Médic spécialisée dans le cannabis médicinal.

Au début du mois, le Groupe KDA a acquis 51 % des actions de l'entreprise CanNorth Médic. Ce groupe d'investisseurs travaille dans le marché pharmaceutique et offre différents services dans le domaine de la santé, allant du remplacement de pharmaciens à la distribution de médicaments génériques.

Ni le Groupe KDA ni CanNorth Medic n'ont répondu à nos demandes d'entrevue au moment de publier ces lignes.

L'ancien Centre de transformation des viandes de Saint-Gabriel-de-Rimouski a été clôturé et des travaux sont en cours dans le but, selon le maire, d'y produire du cannabis médicinal. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Même si plusieurs tentatives ont échoué au cours des dernières années pour trouver une nouvelle vocation à l'ancien Centre de transformation des viandes, Georges Deschênes reste optimiste et croit que cette fois-ci sera la bonne.

Ce sont des gens sérieux qu'on a actuellement. Je pense que ça va de l'avant. Les dettes accumulées ont été réglées à la Municipalité. [...] C'est quand même bon que ça reparte pour l'économie de la région. Georges Deschênes, maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski

On ignore pour l'instant le nombre d'emplois qui pourraient être créés. Le maire Deschênes croit toutefois que des annonces pourraient être faites cet automne.