L’objectif est d’amasser des fonds pour appuyer le centre dans son projet de construction d’un pavillon d’accueil.

Une campagne de sociofinancement est d’ailleurs en cours pour ce projet évalué à près de 2 millions de dollars.

« C’est une cause qui nous tient vraiment à coeur chez Pie Braque pour diverses raisons. Tout d’abord, c’est un joyau du plein air en plein coeur de la ville que nous avons ici.Et personnellement, j’ai été longtemps dans l’organisation du vélo panoramique en tant que bénévole et en tant que membre du C.A donc je sais à quel point c’est important pour le développement de ce centre de vélo d’avoir l’appui de certaines entreprises et de la région », explique Philippe Dufour, directeur des opérations à la microbrasserie Pie Braque.

Un premier brassin de 2600 bouteilles sera distribué. La bière a été spécialement conçue pour charmer les cyclistes de la région.

« On est allé dans le concept du vélo. On a brassé dans le style qui est très en vogue actuellement une Session IPA, donc c’est une bière houblonnée, très fruitée avec une amertume et elle est très faible en alcool, seulement 4 %. Donc, c’est une bière qui est très désaltérante après une sortie en vélo », ajoute Philippe Dufour.

Des projets plein la tête

En plus de ce projet, l’entreprise régionale vient de brasser une première bière en collaboration avec une microbrasserie à l’international.

La El Puente est née d'une collaboration à l'international Photo : Courtoisie

La El Puente, une India Pale Lager, est née d’une collaboration avec la microbrasserie Tierra Santa Cerveza Artesanal située à Bogota, en Colombie.

« C’est l’un de nos brasseurs, Félix Daviault-Ford, qui a passé un an et demi en Colombie et s’est lié d’amitié avec eux, explique Philippe Dufour. Il a brassé une bière là-bas en collaboration avec la brasserie et en mai dernier, ils sont venus faire une visite ici au Québec. Ils ont brassé une bière avec nous. C’est une bière houblonnée de type Lager, une bière très ensoleillée et il y a une petite touche de la Colombie, du sel noir qui vient d’une grotte de Zipaquira. »

Le lancement des deux nouvelles bières de la microbrasserie Pie Braque coïncide avec le Festival des bières du monde de Saguenay qui débute jeudi.