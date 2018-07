Ils ont commencé à en semer il y a quatre ans pour combattre un parasite appelé taupin.

Les dégâts causés aux récoltes par le taupin et les mesures prises pour les prévenir coûtent près de 10 millions de dollars par an à l'industrie, estime le conseil provincial de la pomme de terre.

Mais, heureusement pour les agriculteurs, la moutarde semble être une arme efficace dans cette lutte.

Non seulement permet-elle, par son apport dans les sols, de réduire le nombre de taupins, mais de plus elle semble aider à accroître le rendement des champs de patates après la rotation de cultures. Cela parce qu'elle rend le sol plus à même de contrôler d'autres parasites.

Hans Wilting, propriétaire de la ferme Linden Lee, à Meadowbank, a commencé à semer de la moutarde il y a quatre ans. Il en sème maintenant sur près de 200 hectares par année.

C’est une culture naturelle qui améliore le rendement des champs et tue les insectes nuisibles qu’il faudrait autrement combattre avec des produits chimiques, souligne M. Wilting.

Troy Webster, de la ferme MWM, a planté de la moutarde sur plus de 500 hectares cette année. Il dit qu’il sera très heureux même si cela ne donne que la moitié des avantages prévus.

Présentement, la plupart des fermiers incorporent les plants de moutarde à leurs terres, au moment des labours, mais on mène aussi des recherches pour permettre à la moutarde d'arriver à maturité et de vendre ses graines pour générer un supplément de revenus.

D'après un reportage de Nancy Russell, de CBC