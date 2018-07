Murielle Pitre, une résidente de Riverview qui se déplace en fauteuil roulant, en a récemment profité pour se rendre au pied de la falaise.

Lors d’une excursion précédente au parc, elle avait dû rester en haut de la falaise pendant que ses soeurs exploraient le sol marin dégagé à la marée basse.

Mme Pitre explique que les personnes en fauteuil roulant ont l’habitude de ne pas toujours pouvoir profiter pleinement d’une expérience offerte au public. C’est mieux quand elles peuvent en faire plus, dit-elle.

Murielle Pitre est atteinte de spina-bifida et elle est confinée à un fauteuil roulant depuis son adolescence, mais cela ne l’a jamais empêché d’avancer. Elle dit pouvoir faire la plupart des choses que font les autres personnes, mais parfois plus lentement ou différemment.

Une nouvelle rampe permet aux personnes à mobilité réduite de gagner la plage. Photo : CBC/Kate Letterick

Le parc Hopewell Rock a construit cette année une rampe de 60 mètres, ce qui lui a permis de se rendre jusqu’à la mer à cet endroit pour la première fois.

Mme Pitre a descendu la rampe avec son fauteuil roulant motorisé et elle a pu admirer la mer de près.

La vue était belle et paisible, dit-elle. Elle a mis son téléphone de côté le temps de l’admirer, puis elle l’a photographiée. Elle s’est sentie plus près de la nature qu’elle aurait pu l’être sans la rampe.

C’est le genre de commentaires qui réjouit Paul Gaudet, directeur de la réception et des services d’interprétation du parc.

Le temps était venu de remplacer les escaliers, explique-t-il, et l’idée de construire une rampe a été proposée.

Lorsque la marée est trop haute pour marcher sur le sol de la baie de Fundy, les visiteurs peuvent quand même admirer les fameux rochers en forme de pots de fleur. Photo : Radio-Canada/Pierre Fournier

Les personnes âgées ou à mobilité réduite qui ont de la difficulté à monter ou à descendre des escaliers peuvent profiter de la rampe, ce qui facilite les choses pour elles, souligne-t-il.

Le parc a connu l’an dernier une saison des plus achalandées. Il a accueilli 305 000 visiteurs de la fin mai au 1er octobre, précise M. Gaudet.

Le parc pouvait investir des revenus dans l’amélioration de ses infrastructures, explique Paul Gaudet. On a donc construit cette année un terrain de jeu, une nouvelle entrée, la rampe, et on a installé des toilettes mobiles.

La rampe a coûté 856 000 $. Elle donne sur une petite plateforme en béton que l’on compte agrandir. Sans cela, le fond de la baie est plutôt impraticable pour la majorité des fauteuils roulants, indique M. Gaudet.

La rampe permet d’enrichir l’expérience de visiteurs comme Murielle Pitre.

Le parc veut être aussi inclusif que possible, ajoute Paul Gaudet. Il croit que la rampe est l’une des meilleures nouveautés des dernières années.

Murielle Pitre est heureuse d'avoir pu descendre jusque sur le sol de la baie de Fundy comme les autres visiteurs. Photo : Radio-Canada/Pierre Fournier

Maintenant qu’elle a essayé la rampe, Murielle Pitre dit qu’elle recommandera la visite à ses amis, particulièrement à ceux qui ont aussi une mobilité réduite.

Il est bon de sentir qu’on peut participer pleinement à quelque chose, conclut-elle.

D'après un reportage de Kate Letterick, de CBC