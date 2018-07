La doyenne de la faculté, Margaret Steele, a annoncé en novembre dernier qu’une enquête aurait lieu en raison d’allégations d’intimidation, de harcèlement et de harcèlement sexuel.

L’enquête a été faite par Sandra LeFort, ancienne directrice de l’école des sciences infirmières de l’Université Memorial. Son rapport de 85 pages a été rendu public lundi.

Mme LeFort a interviewé 57 personnes et recueilli le témoignage de 9 autres par écrit.

Plusieurs personnes parmi ces étudiants, professeurs et membres du personnel administratif ont dit avoir subi ou vu du harcèlement sexuel et de l’intimidation.

Plusieurs étudiantes de premier cycle ont fait état de sexisme. L’une d’elles qui veut devenir chirurgienne affirme qu’on lui a dit que ce serait trop stressant pour elle, qu’elle ressemblait plus à une médecin de famille et qu’après tout elle serait une distraction dans la salle d’opération .

La plupart des personnes interviewées dans le département d’études supérieures, ajoute Mme LeFort, croient qu’il existe une culture de tolérance du harcèlement commis par certaines personnes et dans certains programmes de résidence.

Par exemple, certaines étudiantes disent être visées, elles disent qu’on leur a conseillé de ne pas appeler le médecin traitant au sujet des patients, et que lorsqu’elles l’ont appelé elles ont essuyé des injures au téléphone, ainsi que des commentaires sur leur race ou leur taille corporelle.

Certaines personnes expliquent que ce genre de comportement nuit à leur bien-être général et leur donne l’impression que personne ne les appuie.

D’autres cas dans le passé

D’autres cas d’intimidation ont été signalés à la Faculté de médecine ces dernières années.

La Dre Margaret Steele, doyenne de la Faculté de médecine de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : CBC/Eddy Kennedy

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a informé la faculté, en avril 2017, que son programme de médecine interne allait perdre son accréditation à moins qu’elle corrige certaines lacunes d’ici deux ans.

Le Collège royal avait fait un examen du programme en 2016. Il notait, entre autres, du harcèlement et de l’intimidation entre professeurs et résidents, et que l’on confiait à ces derniers des responsabilités professionnelles exagérées, compte tenu de leur niveau de formation, de leurs compétences et de leur expérience .

La doyenne Margaret Steele a expliqué l’an dernier que la faculté prenait les mesures appropriées pour se préparer à la prochaine révision et que perdre l’accréditation n’était pas une option.

Recommandations prises au sérieux

Dans son rapport, Sandra LeFort affirme que la Faculté de médecine est malgré tout un milieu généralement respectueux et un bon lieu d’apprentissage et de travail.

Elle recommande toutefois à l’Université d’embaucher plus de personnes pour travailler au bureau de la faculté qui lutte contre le harcèlement sexuel et de créer un bureau de l’égalité des sexes.

La doyenne indique dans une note de service publiée lundi que la direction prend les recommandations très au sérieux .

Mme Steele affirme que l’Université a déjà fait plusieurs changements pour mieux sensibiliser son personnel et les étudiants aux ressources à leur disposition en cas de harcèlement.

D'après un reportage d'Andrew Sampson, de CBC