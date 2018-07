Plusieurs attendent cette ouverture depuis des mois. Les travaux auraient dû être terminés l'automne dernier, mais un été pluvieux et la présence de roc en grande quantité ont ralenti l’entrepreneur. Des semaines et plusieurs samedis ont été ajoutés au calendrier, mais n'ont pas permis de rattraper le retard. Promise par la suite à la fin juin, l'ouverture a encore été retardée.

L'inauguration aura finalement lieu mercredi après-midi pour une ouverture le lendemain. « On a fait des tests la semaine dernière avec les camions de pompier et tout s'est bien passé. Ça va être une artère intéressante à utiliser », souligne la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel.

Les automobilistes des secteurs de Saint-Élie et Rock-Forest misent sur ce nouveau tronçon du boulevard René-Lévesque pour atténuer d’importants problèmes de circulation.

Les travaux de la phase 3, qui relieront la rue Henri-Labonne au boulevard Bourque, doivent commencer l'an prochain et être finalisés en 2020.

La construction du boulevard René-Lévesque, qui a une distance de 3,75 km, coûtera 26,4 millions de dollars. La Ville planche sur ce projet depuis 2004.

Autres travaux

Par ailleurs, six nouveaux chantiers commenceront au cours des prochains jours portant à 60 le nombre depuis le début de l'été. La rue King Ouest est encore à éviter cette semaine puisque des travaux sont en cours entre les rues Belvèdre et Wellington. « Le message de ne pas être sur King Ouest cet été perdure encore. On fait également du pavage sur Belvédère Sud. C'est aussi achalandé dans ce secteur », ajoute-t-elle.

La Ville procède aussi à la réfection des terrains de soccer au parc Bureau et à la reconstruction des rues Corbeil et Benoît, dans l'arrondissement Fleurimont.

La semaine dernière, les travailleurs ont terminé les travaux dans sept chantiers.

Merci au soleil

Le beau temps des dernières semaines sourit au calendrier des travaux. « Ça va très bien. Ça roule au-delà de nos espérances. On a espoir d'en faire plus. On a déjà annoncé qu'on va faire d'autres travaux », dit Mme Gravel.

Au total, 171 chantiers sont planifiés cette année et plus de 36 millions de dollars seront investis.