Selon Guy Laporte, du Bureau de la sécurité dans les transports, 35 wagons ont déraillé. Lors du déraillement survenu vers 18 h 55 dans une zone agricole de Saint-Polycarpe, le convoi du CP comptait 95 wagons, dont 76 étaient chargés et 19 étaient vides.

Parmi ces wagons, plusieurs transportaient du pétrole brut et du gaz propane. L'un d'entre eux est d'ailleurs tombé directement dans la rivière Delisle qui traverse la municipalité, tandis que quatre autres wagons-citernes sont suspendus sur un ponceau.

Le déraillement n’a pas causé de déversement de matière dangereuse, selon le ministère de l'Environnement. Aucun incendie ni aucune fuite ne se sont produits à partir des wagons endommagés, a ajouté le ministère.

« Aucun de ces wagons ne représente une menace pour l'environnement, car ils sont intacts et il n'y a aucune fuite », a assuré plus tôt le porte-parole du ministère de l'Environnement, Stéphane Degarie. Le ministère rapportait cependant une fuite « mineure » d'huile végétale, une matière qui ne représente aucun danger pour l'environnement ou la sécurité des travailleurs.

On ne connaît pas encore la cause du déraillement. Un enquêteur du Bureau de la sécurité dans les transports a été dépêché sur les lieux pour éclaircir les circonstances de cet accident.

« Ils [le CP] ont des enjeux commerciaux, mais leur principale et première responsabilité, c’est de s’assurer de la sécurité de la population, c’est de s’assurer de la protection de l’environnement », a souligné le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, lors d'un point de presse tenu mardi avant-midi.

Il faudra plusieurs jours avant que la voie soit dégagée et que les rails soient réparés. Chacun des wagons-citernes devra en effet être vidé avant d'être déplacé et il faut compter en moyenne une quinzaine d'heures de travail pour vider un seul wagon.

Ils vont devoir transvider les matières dangereuses pour les sortir des wagons qui ont déraillé, donc il y a beaucoup de précautions qui doivent être prises. On veut s’assurer que c’est fait correctement pour la sécurité de la population et la protection de l’environnement. Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique du Québec

Heureusement, l'accident s'est produit dans une zone peu habitée où seules deux maisons se trouvent à proximité. Urgence-Environnement a indiqué qu'il n'y a pas eu d'évacuation.

Mais si le déraillement était survenu un kilomètre plus loin, dans le hameau de De Beaujeu, les conséquences auraient pu être tragiques, a souligné le maire de Saint-Polycarpe, Jean-Yves Poirier, pour qui le spectre d'une tragédie comme celle de Lac-Mégantic n'est jamais très loin.