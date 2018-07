Le déraillement s’est produit vers 19 h et n’a fait aucun blessé, a confirmé la Sûreté du Québec.

Il n’a pas été possible de connaître le type de marchandises que transportait le train. Le convoi était notamment composé de wagons-citernes. Les autorités n'ont pas fait savoir s'il y avait eu déversement de matière dangereuse.

Sur sa page Facebook, la municipalité a confirmé l’incident et informé sa population de la fermeture du chemin Élie-Auclair, entre les chemins De Beaujeu et Saint-Georges.

La municipalité ajoute que « les autorités municipales et ferroviaires sont à pied d'œuvre pour régler la situation le plus rapidement possible ».

La porte-parole du Bureau de la sécurité des transports, Julie Leroux, a confirmé à Radio-Canada qu'un enquêteur serait envoyé sur les lieux mardi matin.