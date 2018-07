Un texte de CBC

La demande accrue en électricité pour les réfrigérateurs, les ventilateurs et les autres appareils amplifieront les changements climatiques induits par l’être humain, à moins que les producteurs d’électricité ne passent des énergies fossiles à des énergies plus propres, démontre le rapport de l’organisation sans but lucratif Sustainable Energy for All (SEforALL).

Environ 1,1 milliard de personnes en Asie, en Afrique et en Amérique latine, dont 470 millions dans les zones rurales et 630 millions dans des bidonvilles, sont à risque parmi les quelque 7,6 milliards d’humains sur Terre, note le rapport d'Énergie durable pour tous.

« Le rafraîchissement devient de plus en plus important » avec le changement climatique, a déclaré à l’agence Reuters Rachel Kyte, cheffe du groupe et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l’énergie durable pour tous.

Des solutions simples qui peuvent aider

Selon une enquête menée dans 52 pays, les pays les plus menacés sont l'Inde, la Chine, le Mozambique, le Soudan, le Nigeria, le Brésil, le Pakistan, l'Indonésie et le Bangladesh.

« Nous devons fournir un refroidissement de manière très efficace », a déclaré Mme Kyte.

Les entreprises pourraient développer de grands marchés, par exemple en produisant des climatiseurs économiques à haut rendement afin de les vendre aux classes moyennes en croissance dans les pays tropicaux.

Des solutions plus simples aideraient aussi, comme peindre des toits blancs pour refléter la lumière du soleil ou redessiner les bâtiments pour permettre à la chaleur de s'échapper.

38 000 décès supplémentaires par an

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le stress thermique lié au changement climatique causera probablement 38 000 morts supplémentaires par an dans le monde entre 2030 et 2050.

Lors d'une vague de chaleur en mai dernier, plus de 60 personnes sont mortes à Karachi, au Pakistan, lorsque la chaleur a dépassé les 40 degrés Celsius.

Dans les régions reculées des pays tropicaux, de nombreuses personnes manquent d'électricité et les cliniques sont souvent incapables de stocker les vaccins ou les médicaments qui doivent être réfrigérés, selon le rapport. Dans les taudis des villes, l'approvisionnement en électricité est souvent intermittent.

De nombreux agriculteurs ou pêcheurs, quant à eux, n'ont pas accès à une « chaîne du froid » pour préserver et transporter les produits vers les marchés. Le poisson se gâte en quelques heures s'il est conservé à 30 degrés Celsius, mais reste frais pendant des jours lorsqu'il est refroidi.

La semaine dernière, une étude de l'Université de Birmingham en Grande-Bretagne a projeté que le nombre d'appareils de refroidissement pourrait quadrupler dans le monde d'ici 2050, passant à 14 milliards d’unités, ce qui entraînera une augmentation de la consommation d'énergie.